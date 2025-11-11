De solución de movilidad a infierno por el ruido: así son las escaleras mecánicas que han levantado Tarragona

El contexto Se instalaron hace 15 años para conectar la calle Vapor y su barrio con los servicios vitales, pero su ruido es inaguantable para los vecinos. En las viviendas se superan los 80 decibelios y en la calle los 100.

Los residentes de la calle Vapor en Tarragona están en conflicto debido al ruido de las escaleras mecánicas instaladas en 2010. Aunque fueron esenciales para conectar el barrio con servicios vitales, ahora generan un ruido que supera los 80 decibelios en los edificios cercanos y 100 a nivel de calle. Carmen Puig, líder vecinal, ha expresado el malestar, afirmando que el ruido es insoportable. El ayuntamiento ha intentado solucionar el problema, pero las piezas necesarias están desfasadas. Mientras esperan nuevos engranajes, las escaleras están paradas, afectando a los ancianos que las usan a diario. Los vecinos esperan que las nuevas piezas traigan el ansiado silencio.

"Hacen un ruido infernal. No podemos estar tranquilamente en nuestras casas porque hay que cerrar las ventanas y es insufrible", ha señalado Carmen Puig, presidenta de una asociación de vecinos, mientras que otro paisano suyo ha afirmado que "hasta pastillas he tenido que tomar, porque ya no se puede".

El ayuntamiento ha cambiado las piezas en múltiples ocasiones, pero lo cierto es que sigue ocurriendo lo mismo. Esta vez, han optado por paralizar el tramo en el que se emite el ruido mientras esperan más tres meses a que les envíen unos engranajes que ya están desfasados. "Hay un problema con las cadenas que están descatalogadas, pero tenemos un nuevo adjudicatario que entendemos que nos dará un mejor servicio", ha manifestado el concejal de Medioambiente, Espacio Público y Juventud, Guillermo García Castro.

No obstante, la escalera es utilizada a diario por miles de ciudadanos y el hecho de que esté parada repercute directamente sobre los ancianos. "Esta escalera la utiliza a diario mucha gente mayor para ir al mercado y a pasear a la rambla", ha aseverado un señor.

Con todo, los vecinos de Tarragona esperan que después de los tres meses que tardarán las nuevas piezas en llegar, sea el silencio el que venza al ruido.

