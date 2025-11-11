Bea de Vicente, sobre el caso del fiscal general: "Queda en evidencia que se ha mercadeado con información"

Álvaro García Ortiz declarará este miercoles en el juicio por revelación de secretos. La abogada considera que la información filtrada proviene de la fiscalía "o del interesado" y que, además, se ha hecho "con intención política".

El fiscal general del Estado se enfrenta a una semana decisiva en su juicio por presunta revelación de secretos. Este martes han declarado dos periodistas que han señalado que no fue él el que filtró datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz declarará este miércoles.

Beatriz de Vicente expone que hay indicios tanto para absolver como para juzgar. "Creo que está más que justificado el juicio que se está celebrando", indica la abogada. "Lo que ha quedado acreditado, con la sesión de hoy, es que se ha mercadeado con información que ha salido o de fiscalía o del interesado", añade.

"Ha quedado evidenciado que hay una filtración de fiscalía", indica, "y, bueno, vamos a ver ahora si el señor fiscal general del Estado sabía o no sabía", indica. A lo que añade que esa filtración ha sido "con una intención claramente política".

Antonio Maestre por su parte, expone que no sabe si la intención es "política". "¿Entonces con qué intención se hace eso?", plantea Beatriz. "Desmentir una información que se estaba dando", expone el periodista. "La información que publica 'elDiario.es', en su principio, es sobre la investigación que González Amador sufre. Obviamente, eso lo ha filtrado alguien", reflexiona Maestre, "el periodismo funciona así".

