Ahora

Pagaban hasta 100.000 euros

La Fiscalía de Milán investiga los 'safaris humanos' de Sarajevo: italianos pagaban para matar a personas en la guerra de Bosnia

¿Por qué es importante? La Fiscalía de Milán lo trata como homicidio múltiple agravado por "motivos abyectos" y "crueldad".

Imagen de archivo de la guerra de Bosnia.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hace 35 años hay quienes pagaron hasta 100 mil euros para convertirse en francotiradores de fin de semana. Viajaban a Sarajevo, durante la guerra en Bosnia, para disparar a personas en una especie de 'safari humano' que tenía como cazadores a fanáticos de las armas y de extrema derecha. Ahora, la Fiscalía de Milán investiga los hechos.

Mientras Bosnia se desangraba en una salvaje limpieza étnica y fraticida, acaudalados 'herederos' de Benito Mussolini aprovechaban el largo asedio a tres bandas que sufría Sarajevo para ir allí de safari a practicar el tiro al blanco... humano. "Solo sé que era muy caro", aseguró un testigo a 'Al Jazeera Balkans'.

Civiles fueron convertidos en dianas andantes por estos 'safaris humanos' para el entretenimiento de unos pocos extranjeros con mucho dinero. "Eran safaris para humanos. Francotiradores morbosos pagaban para matar", declaró a 'Al Jazeera Balkans' un testigo de estos salvajes eventos.

Los clientes llegaban a desembolsar lo que serían ahora 100.00 euros por un fin de semana en el que sumarse a la artillería serbobosnia para entrenar su puntería desde azoteas y colinas. Asesinaban a placer, incluso aunque hubiera que pagar un extra por matar a niños. "Cuando la mataron tenía un año", contó la familia de una víctima de estos ataques a 'Al Jazeera Balkans'.

Hasta este punto estaba todo demasiado bien organizado. Los 'cazadores' iban en vuelos de una compañía serbia de Trieste a Belgrado. Eran en su mayoría italianos, pero también había estadounidenses o rusos que querían ahondar el trágico sitio de Sarajevo.

En sus tristemente famosas "avenidas de los francotiradores" murieron acribilladas más 14.000 personas. La Fiscalía de Milán lo trata como homicidio múltiple agravado por "motivos abyectos" y "crueldad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y sigue sin aclarar dónde estaba: "No era miembro del CECOPI y poco tenía que aportar a la emergencia"
  2. El periodista Miguel Ángel Campos declara que vio la confesión del novio de Ayuso más de seis horas antes que el fiscal general
  3. Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona del PSOE"
  4. Polémica en Jaén: un alcalde de Vox reparte un calendario con Franco y la bandera preconstitucional del águila
  5. Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia
  6. Igualdad informa a las víctimas de un fallo en las pulseras del sistema de control de maltratadores