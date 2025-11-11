La Fiscalía de Milán investiga los 'safaris humanos' de Sarajevo: italianos pagaban para matar a personas en la guerra de Bosnia

¿Por qué es importante? La Fiscalía de Milán lo trata como homicidio múltiple agravado por "motivos abyectos" y "crueldad".

Hace 35 años, durante la guerra en Bosnia, acaudalados fanáticos de las armas y de extrema derecha pagaron hasta 100.000 euros para participar en un macabro 'safari humano' en Sarajevo. Estos individuos, provenientes de países como Italia, Estados Unidos y Rusia, viajaban a la ciudad sitiada para unirse a la artillería serbobosnia y practicar el tiro al blanco humano desde azoteas y colinas. Las víctimas, incluidos niños, eran civiles convertidos en dianas andantes. La Fiscalía de Milán investiga estos crímenes como homicidio múltiple agravado por "motivos abyectos" y "crueldad", mientras la ciudad aún recuerda las "avenidas de los francotiradores" donde murieron más de 14.000 personas.

Hace 35 años hay quienes pagaron hasta 100 mil euros para convertirse en francotiradores de fin de semana. Viajaban a Sarajevo, durante la guerra en Bosnia, para disparar a personas en una especie de 'safari humano' que tenía como cazadores a fanáticos de las armas y de extrema derecha. Ahora, la Fiscalía de Milán investiga los hechos.

Mientras Bosnia se desangraba en una salvaje limpieza étnica y fraticida, acaudalados 'herederos' de Benito Mussolini aprovechaban el largo asedio a tres bandas que sufría Sarajevo para ir allí de safari a practicar el tiro al blanco... humano. "Solo sé que era muy caro", aseguró un testigo a 'Al Jazeera Balkans'.

Civiles fueron convertidos en dianas andantes por estos 'safaris humanos' para el entretenimiento de unos pocos extranjeros con mucho dinero. "Eran safaris para humanos. Francotiradores morbosos pagaban para matar", declaró a 'Al Jazeera Balkans' un testigo de estos salvajes eventos.

Los clientes llegaban a desembolsar lo que serían ahora 100.00 euros por un fin de semana en el que sumarse a la artillería serbobosnia para entrenar su puntería desde azoteas y colinas. Asesinaban a placer, incluso aunque hubiera que pagar un extra por matar a niños. "Cuando la mataron tenía un año", contó la familia de una víctima de estos ataques a 'Al Jazeera Balkans'.

Hasta este punto estaba todo demasiado bien organizado. Los 'cazadores' iban en vuelos de una compañía serbia de Trieste a Belgrado. Eran en su mayoría italianos, pero también había estadounidenses o rusos que querían ahondar el trágico sitio de Sarajevo.

En sus tristemente famosas "avenidas de los francotiradores" murieron acribilladas más 14.000 personas. La Fiscalía de Milán lo trata como homicidio múltiple agravado por "motivos abyectos" y "crueldad".

