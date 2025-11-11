Igualdad informa a las víctimas de un fallo en las pulseras del sistema de control de maltratadores

Los detalles Desde Igualdad aseguran que las víctimas han estado protegidas en todo momento. Los servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se han mantenido operativos.

El Ministerio de Igualdad ha activado junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual ante una incidencia en Cometa.

Tras tener constancia de la incidencia, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas.

Noticia pendiente de ampliación.