Raquel Ejerique, a Ayuso: "El problema no es el correo de su pareja, sino que trabaja para una empresa con un interés absoluto en la CAM"

Ayuso cargaba contra la prensa tras preguntarle por el alias que usaba su novio en Quirón, una forma de "desviar la atención" para Raquel Ejerique, que en este vídeo la considera "una táctica muy de Miguel Ángel Rodríguez".

Hoy han preguntado a Isabel Díaz Ayuso sobre 'Alberto Burnet', la identidad que habría utilizado su novio, Alberto González Amador, en Quirón. La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía asegurando que "cualquier ciudadano puede ponerse el correo que le dé la gana" y cargaba contra lo que ha denominado "la prensa del régimen".

"A ver si lo entendemos: ponerte 'quirón' en el correo electrónico es como gmail", ironiza Iñaki López, que afea a Ayuso el ataque a la prensa, cuando "asegura defender a los plumillas".

Raquel Ejerique considera en el vídeo sobre estas líneas que Ayuso "está desviando la atención", según ella "una táctica muy de Miguel Ángel Rodríguez" en la que, en lugar de defenderse, "ataca a un tercero".

Sin embargo, la periodista opina que "el problema no es la terminación del correo de su pareja", sino que su novio "trabaja para una empresa que tiene un interés absoluto en la Comunidad de Madrid, que es la mayor concesionaria de hospitales en la comunidad que esta señora dirige".

