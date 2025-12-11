Cristina Pardo responde a Ábalos por el "contrato de mierda" de Montes: "Que se hubiera buscado un trabajo sin que la enchufaran"

Cristina Pardo reacciona en este vídeo a la llamada entre José Luis Ábalos y Claudia Montes donde hablan de las comisiones que se le atribuyen a Cerdán y del "contrato de mierda de 1.300 euros" de 'Miss Asturias' en Logirail.

Hoy se ha conocido el contenido de una llamada entre José Luis Ábalos y 'Miss Asturias', Claudia Montes, donde habla sobre las comisiones que el juez Leopoldo Puente le atribuye a Santos Cerdán.

"No puede ser que alguien se corrompa por esa mierda de dinero, habiendo dado 500 millones. Si tú das 500 millones, qué menos que llevarte el 1%", comentaba el exministro.

En otro fragmento de la conversación, asegura a Claudia Montes que la entrada en prisión de Santos Cerdán se produjo con el objetivo de "ablandarlo para que termine rajando".

Ábalos y Montes también hablan del supuesto enchufe de 'Miss Asturias' en Logirail, lo que el exministro de Transportes denomina como "un contrato de mierda de 1.300 euros".

Esto último provoca la reacción de Cristina Pardo, que visiblemente enfadada afirma que "ya vale de decir lo de la mierda de contrato de 1.300 euros". "Chico, si tan poco dinero era, que se hubiera buscado un trabajo sin necesidad de que le enchufara el ministro en ningún sitio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.