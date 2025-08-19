Imputado por cuatro violaciones
Ramoncín, tras la imputación de Marius Borg: "Este niño es un regalito, en el andamio se le habrían quitado muchas gilipolleces"
El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega ha sido acusado de 32 delitos entre los que se encuentran cuatro violaciones. Borg podría enfrentarse a una pena de 10 años de cárcel.
Marius Borg, primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido acusado formalmente de cuatro violaciones y violencia de género, así como otros delitos como grabar a mujeres sin su consentimiento, amenazas, alteración del orden público o acoso a policías.
Ramoncín manifiesta tener una opinión "muy pedestre" sobre este tema. "Este niño es un regalito", afirma el colaborador. El artista considera insuficiente la pena de prisión a la que se podría enfrentar Borg. "Son muy generosos los noruegos", ironiza.
En referencia a la acusación de violencia de género, el colaborador indica, dirigiéndose a todas las mujeres que ven el programa, que no se debe permitir que se produzca más de una agresión. "Cuando te pega una vas directamente a la comisaría", afirma.
"Hay tonterías que se quitan en el andamio", concluye, "y a este, en el andamio, se le habrían quitado muchas gilipolleces".