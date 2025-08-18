Marius Borg, hijo mayor la princesa Mette-Marit, acusado formalmente de cuatro violaciones y violencia de género

Foto de archivo. La Princesa Heredera Mette Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby asisten a una gala en el Aula Universitaria de Oslo, Noruega

Los detalles La Fiscalía lo acusa de agredir a una expareja, provocar daños materiales, alterar el orden público y grabar sin consentimiento los genitales de varias mujeres, según informó el fiscal general, Sturla Henriksbø.

La Corona noruega enfrenta un nuevo escándalo con las acusaciones contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit. Høiby ha sido imputado por 32 delitos, incluyendo cuatro presuntas violaciones, maltrato, grabación sin consentimiento, amenazas de muerte, y varias infracciones de tráfico. El fiscal general, Sturla Henriksbø, ha señalado que los actos son graves y podrían resultar en hasta diez años de prisión. Henriksbø enfatizó que el vínculo de Høiby con la Familia Real no influirá en el proceso judicial. El juicio está previsto para enero de 2026, y Høiby solo ha admitido algunos cargos menores.

Nuevo revés para la Corona noruega. Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, ha sido acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, según anunció este lunes la Fiscalía General de Noruega.

Además de los casos de violación, Høiby afronta cargos por maltrato a allegados, grabación de imágenes sin consentimiento, amenazas de muerte, lesiones corporales, agresión a un agente, daños maliciosos, abuso en relaciones cercanas, así como varias infracciones de tráfico y la violación de órdenes de restricción.

El fiscal general, Sturla Henriksbø, ha detallado en rueda de prensa que entre las acusaciones se incluyen un caso de violación con acceso carnal, dos sin acceso carnal, cuatro de conducta sexualmente ofensiva, cinco violaciones de órdenes de alejamiento y un caso de abuso sexual cometido por un policía. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el fiscal.

La Fiscalía subrayó que, de ser hallado culpable, Høiby podría enfrentarse a hasta diez años de prisión. Henriksbø recalcó además que su vínculo con la Familia Real no tendrá ningún efecto en el proceso: "Habrá igualdad ante la ley. No será tratado ni más duro ni más indulgente por su origen".

El primogénito de Mette-Marit, fruto de una relación previa a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, ya había sido imputado en junio por una veintena de delitos. Ahora, la lista se ha ampliado con más de una decena de nuevos cargos.

La Fiscalía espera que el juicio comience a mediados de enero de 2026. Por el momento, Høiby sólo ha admitido violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero niega las acusaciones de violación.