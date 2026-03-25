Ramoncín, tras defender Aznar la guerra de Irak: "A parte de soberbia, tiene un problema grave conciencia"

Aznar ha vuelto a justificar la entrada de España en la guerra de Irak tras las críticas de Sánchez asegurando que "Sadam había tenido armas de destrucción masiva". "Tiene un problema grave conciencia", responde Ramoncín al expresidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles ante el Congreso las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, y lo ha hecho recordando que el expresidente José María Aznar decidió entrar en la guerra de Irak para que"Bush le invitase a un puro".

Sánchez ha recordado que las encuestas en aquel momento reflejaban claramente que "menos de un 6% de los españoles querían que España se sumara a la guerra" y ha insistido en que, sin embargo, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, siendo "perfectamente consciente de ello", "le dio igual".

"Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante", ha afirmado rotundo el presidente del Gobierno, que ha ha añadido que Aznar "quería que Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto".

Por su parte, Aznar ha contestado a Sánchez través de un comunicado de la Fundación FAES, que preside el propio expresidente, justificando una vez más haber entrado en la guerra de Irak en 2003. Aznar ha asegurado que el presidente del Gobierno "carece de pudor" a la hora de insultarle y ha afirmado que "Sadam había tenido armas de destrucción masiva", para acto seguido reconocer que "en el momento de la intervención no se encontraron esas armas".

Iñaki López reflexiona sobre Aznar en el plató de MVT: "Aznar, que arrastra muchas trolas a sus espaldas como el 11M y ETA, es cierto que sabía lo mismo que Bush y Blair en el momento de la guerra, pero no es menos cierto que los otros dos han pedido disculpas por el lío en el que nos metieron a todos con información falsa y él no lo ha hecho nunca". "Es decir, una vez que sabes que te has equivoca puedes pedir disculpas como lo han hecho los otros dos y que él no ha hecho nunca", asegura el presentador de MVT.

Por su parte, Ramoncín se muestra rotundo en el vídeo: "Aznar, a parte de soberbia, tiene un problema grave conciencia". "Si Aznar admite que hizo aquello sabiendo que no existían armas, le cae una parte de la responsabilidad de los muertos uqe hubo en los trenes como consecuencia de habernos metido en esa guerra", asegura Ramoncín, que insiste: "Su conciencia no le permite esto más que cualquier otra cosa".

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