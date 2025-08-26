Ramón Espinar: "A mí también me gustaría echar a patadas a García Albiol de la alcaldía de Badalona, pero soy un demócrata"

Ramón Espinar ironiza tras el último tuit de Xavier García Albiol sobre "devolver a patadas a su país" a unos okupas y asegura que se trata de "una payasada para intentar hacer ver que el principal problema son los inmigrantes y los okupas".

Xavier García Albiol escribe un nuevo capítulo de su 'cruzada' contra los okupas. Lo hacía con un polémico tuit en el que mostraba a un grupo de personas intentando tirar abajo la puerta de una casa y la frase "a estos yo los devolvía a patadas a su país".

Ramón Espinar reacciona con ironía a este mensaje y 'destaca' lo "machote" que es García Albiol: "Cuántos hombres como él hacen falta para levantar España y que nos sintamos seguros, porque no hay Policía, instituciones democráticas ni un Estado que nos protege", comenta con sorna.

Bromas aparte, Espinar considera en el vídeo sobre estas líneas que se trata de "una payasada y una fantochada tras otra para intentar hacer ver a los ciudadanos que el principal problema que tenemos todos en España son los inmigrantes y los okupas, que no es verdad".

Aunque reconoce que posiblemente la inmigración y la okupación "genera un problema de convivencia que hay que resolver", defiende que este debe ser resuelto por las instituciones democráticas y el Estado.

"A mí también me gustaría echar a patadas a García Albiol de la alcaldía de Badalona, pero no lo digo porque soy un demócrata", sentencia.