Ramoncín recuerda el caso de Luis Roldán: "Al final se ha quedado con el dinero de los niños, termina en calzoncillos, con putas y tomando cocaína"

"Hay un modelo en algunos corruptos que siempre es el mismo, no hay tanta diferencia. Es una cosa curiosísima, nunca les pillan en una biblioteca", ha agregado sobre la comparación de los casos en el partido con Felipe González y ahora, con Pedro Sánchez.

En el programa Más Vale Tarde se ha analizado la situación actual del PSOE y de Pedro Sánchez, comparándola con los últimos años de Felipe González en el Gobierno. Se han abordado temas como los casos de acoso sexual que involucran a figuras como Paco Salazar y José Tomé. El debate plantea si estamos ante el final de ciclo de Sánchez, similar al de González. Ramoncín mencionó el caso de Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, como ejemplo de corrupción, señalando que los corruptos suelen ser atrapados en situaciones escandalosas, lejos de lugares como bibliotecas o clubes de lectura.

El relato de los últimos meses entorno al PSOE y a Pedro Sánchez, desde Santos Cerdán pasando por Leire Díez y Ábalos hasta los casos de acoso sexual, que involucran a Paco Salazar, Antonio Hernández, Antonio Navarro y José Tomé, ha sido abordado en el programa Más Vale Tarde, donde lo han comparado con los últimos años de Felipe González en el Gobierno.

Tras hacer un repaso por todos los frentes abiertos de Sánchez, han remarcado que todo esto plantea el interrogante de si estamos ante el final de ciclo del presidente del Gobierno, en comparación con lo que ocurrió en la etapa de González.

"Hay una parte que es muy vergonzosa y muy vergonzante, al final el Guardia Civil que se ha quedado con el dinero de los niños termina en calzoncillos con putas tomando cocaína", ha dicho Ramoncín en referencia al caso de Luis Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil, condenado a 31 años de cárcel por cohecho, estafa, malversación y falsificación, y que huyó a Laos.

Tras esto, ha apuntado que "hay algo, hay un modelo en algunos corruptos que siempre es el mismo, no hay tanta diferencia. Es una cosa curiosísima, nunca les pillan en una biblioteca. No les pillan en un club de lectura. Al final les cazan haciendo una cosa de este tipo", a lo que ha añadido, sobre la etapa de Felipe González, que "era impactante ver aquello en ese momento".

