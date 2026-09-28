Beatriz Payo, sobre la vivienda: "O se ponen medidas encima de la mesa o muchas de nosotras no vamos a tener vida propia"

La joven se encuentra acampando en la Puerta del Sol por la vivienda. Como expone, muchos votantes de izquierda están muy desencantados con los ocho años de gobierno progresista ante la falta de cambios en nuestro país.

Esto domingo, 'Salvados' contaba con una entrevista a Gabriel Rufián. El portavoz de ERC era testigo de una conversación entre varias personas votantes de izquierdas. Entre ellas estaba Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas, que hacía un análisis crítico sobre el político catalán.

La joven forma parte de la acampada que está ocupando la Puerta del Sol por la vivienda. Como señala Iñaki López, Rufián "se mostraba absolutamente desolado de la incapacidad que tiene la izquierda para llegar al que debería ser su votante objetivo, como es tu caso, que mostrabas un hartazgo absoluto con la enésima división de la izquierda".

Payo señala que no es tanto desilusión con la falta de unidad de la izquierda, "es más bien como cierto desencanto ante la falta de transformaciones en todos los años que llevamos de gobierno progresista". Beatriz indica que los votantes de izquierda y las personas que se consideran de izquierdas, "lo que queremos es cambiar las cosas y hemos visto que eso no ha ocurrido".

A Beatriz, como señala López, le enfada que tras ocho años de un gobierno progresista ella se debe manifestar en Sol "porque sigue sin solucionarse el primer problema de los españoles". La joven responde de manera afirmativa, indicando que es "un problema" que vive la mayoría de las personas.

"El desahucio de Maricarmen tiene que marcar un antes y un después", señala, "ha sido un caso de injusticia absoluta donde ningún gobierno ha querido hacer nada". "Es bastante triste que tengamos que estar tantas personas protestando por esto, la verdad", añade.

En su caso, manifiesta tener muy claro que nunca podrá adquirir una vivienda en propiedad. "Tenemos que dar las gracias las que, más o menos, conseguimos pagar el alquiler", indica. "La gran mayoría de nosotras no nos podemos independizar, no podemos tener un proyecto vital, que aquí o se ponen medidas encima de la mesa reales o muchas de nosotras no vamos a tener vida propia", sentencia.

Sobre el llamado 'decreto Maricarmen', López señala que una de las medidas que se plantean son los alquileres indefinidos. "¿Te considerarás defraudada si no se consigue esto?", plantea. "Desde luego, para mí es lo mínimo", expone Beatriz, "sin eso no podemos vivir". "Me quedaré muy defraudada si eso no sale adelante", concluye, "y si no sale seguiremos en las calles haciendo todo el ruido que podamos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido