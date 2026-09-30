"Deja de engañar a los españoles": el enfrentamiento entre Alicia del Río y Gonzalo Bernardos por los contratos indefinidos para la vivienda

"¿Tú crees que cada cinco años nos pueden tirar a la calle? ¿Tú crees que cada cinco años mis hijos se tienen que cambiar de colegio? ¿Tú crees que cada cinco años me tengo que ir a un pueblo de Toledo?", ha espetado la portavoz del Sindicato de Inquilinas al economista.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, y el economista Gonzalo Bernardos han enfrentado opiniones la noche de este martes por los decretos de la vivienda aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros y se prevé que lleguen este mismo viernes al Congreso de los Diputados para su votación.

El economista se ha mostrado "muy preocupado" porque, ha asegurado, "va a haber bastantes familias que, cuando se le finalice el contrato de alquiler, van a perder la vivienda donde estaban viviendo".

"Muy preocupado porque medidas como esta dan alas a la extrema derecha, especialmente a Vox, y radicalizan a aquellos propietarios y a aquella clase media que ve en peligro el derecho a la propiedad y muy preocupado por la sencilla razón de que no se esté incidiendo en el principal problema que hay actualmente en España: no se construye viviendas", ha afirmado.

Además, ha agregado: "Y Sumar, Podemos, Los Comunes, Alicia, son aquellos que nos contaron que España debía desenladrillarse, y de aquellos polvos estos lodos".

Ante esto, Del Río ha respondido de forma contundente: ¿Pero cómo te va a preocupar que la gente se vaya a quedar sin casa por los contratos indefinidos si es al revés? ¿Por qué han echado a Maricarmen? Porque se rescindió su contrato y entonces la pusieron de patitas en la calle".

"Lo único que nos va a salvar de que no nos echen, de que no nos llega el burofax, que todo el mundo teme de que lo rescindan o que lo suban, es que haya contratos indefinidos y que tengamos derechos como tenemos los derechos laborales. Y esto no toca nada la propiedad, no toca nada", ha agregado cuando el economista ha comenzado a cortarla.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, pese a esto, ha continuado asegurando que la propiedad en España "no es absoluta". "La propiedad tiene también unas reglas y está sometida a la función social. Si yo me compro un autobús no puedo ir conduciendo en dirección contraria. Si yo cojo un libro de la biblioteca y lo tengo que renovar, hay unos tiempo. Pero, ¿cuáles son los tiempos para la vivienda, Bernardos?".

"¿Tú crees que cada cinco años nos pueden tirar a la calle? ¿Tú crees que cada cinco años mis hijos se tienen que cambiar de colegio? ¿Tú crees que cada cinco años me tengo que ir a un pueblo de Toledo? ¿Eso es lo que me está diciendo, Bernardos?", le ha espetado mientras el economista seguía hablando sobre sus palabras.

Del Río, tras esto, ha añadido que "lo de la construcción es una mentira, es engañar a la población española" y "es construir ¿para quién y cómo? ¿Para tus amigos constructores que se van a llevar dinerito calentito? ¿Los consultores y las promotoras que se lucraron en la crisis de las hipotecas otra vez? ¿Quién se va a comprar esas viviendas que quieres construir Bernardos? ¿Quién si cuestan un millón de euros?", le ha inquirido.

"Habrá que tener primero a lo mejor una empresa pública de vivienda en la cual se cuestiona vivienda pública lejos de la especulación, lejos de tus amigos especuladores. Deja de engañar a los españoles con mensajes que suenan bien pero que no hacen nada", le ha dicho mientras ambos ya se replicaban sin respetar turnos de palabras.

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