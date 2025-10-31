Palomares del Río (Sevilla) cancela las fiestas de Halloween por tercer año consecutivo en homenaje a su vecino asesinado

El joven Jesús Rosado, de 18 años de edad, fue asesinado por cinco desconocidos que con la excusa de robarle le propinaron una paliza. Portaban una navaja y una porra extensible, lo dejaron tirado en el suelo y no se llevaron nada. El caso sigue sin resolverse y solo hay dos procesados.

La localidad sevillana de Palomares del Río ha suspendido por tercer año consecutivo las celebraciones de Halloween después de que el día 1 de noviembre de 2022 Jesús Rosado, de 18 años, y que se acababa de matricular en la facultad de Turismo, fuese asesinado. El alcalde de la localidad, Manuel Benjumea, ha justificado esta decisión aludiendo a que esta es "la forma un poco de reconocer ese día y que el protagonista sea Jesús, por desgracia". "Lo que tenemos que hacer es arropar a la familia porque en estos días se viene al recuerdo todo lo ocurrido", ha agregado.

Todo sucedió de madrugada, alrededor de las tres y media de la mañana, cuando el joven regresaba a casa de una fiesta. Según se ha podido comprobar por las cámaras de seguridad del chalet de un vecino, le seguían cinco personas que, con la excusa de robarle, le propinaron una paliza que le causó la muerte. De estos cinco agresores, uno llevaba una máscara y otro una bicicleta. Asimismo, portaban una porra extensible y una navaja, con la que se le asestaría una punzada en la zona del corazón que resultó mortal. Los asesinos le dejaron tendido en la calle a pocos metros de su casa y, pese a la paliza, no le robaron nada.

Tres años después el caso sigue sin haberse resuelto y solo dos de los presuntos asesinos han sido procesados: un menor, que cumple nueve años de condena en un centro de menores por el asesinato y por un delito de robo con violencia en grado de tentativa; y un mayor de edad, que está en prisión provisional a la espera de juicio.

Como ha explicado Mamen, la madre de Jesús, la familia continúa peleando para que se "impute al resto de personas de alguna manera": "Vamos a luchar por ello". Esta decisión se fundamenta en el hecho de que "este tipo de brutal paliza que recibió Jesús no hay manos suficientes con dos personas". Del mismo modo, la madre ha explicado que ha hecho el intento de "entender el para qué de lo que le hicieron a Jesús", sin embargo, lo ha resumido en que "eran un grupo de salvajes que sale con armas a la calle". "Uno de ellos testifica que iba buscando sangre", ha añadido.

Con todo, Palomares del Río vuelve a rendir homenaje a su vecino asesinado, a quien no olvidan, puesto que en el municipio hay un parque y un aula en el instituto en el que estudió hasta matricularse en la universidad con su nombre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.