Libertad provisional para un médico acusado de agredir sexualmente a dos pacientes en Gran Canaria

Los detalles El juzgado ha impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento de las dos mujeres a las que presuntamente agredió y lo ha inhabilitado cautelarmente.

La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria ha decretado libertad provisional para un médico detenido en Telde por presuntas agresiones sexuales. El médico, de 58 años, enfrenta medidas cautelares como la orden de alejamiento de las víctimas y la inhabilitación para ejercer su profesión. La investigación, a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2, busca determinar si existen más víctimas. El acusado, con antecedentes por hechos similares en 2010 y 2016, fue detenido tras denuncias de dos mujeres que acudieron a su consulta en un centro privado. La Policía Nacional ha habilitado líneas telefónicas para posibles denuncias de otras víctimas.

La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la puesta en libertad provisional para un médico detenido en Telde acusado de dos delitos de agresión sexual.

Esta decisión la han tomado después de que el médico, de 58 años, prestase declaración tras ser arrestado por agentes de la Policía Nacional. De todos modos, se puntualiza que la medida de libertad provisional se ha adoptado "sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación".

Asimismo ha impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento de las dos mujeres a las que presuntamente agredió y lo ha inhabilitado cautelarmente para el ejercicio de la profesión de médico.

El Juzgados de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga si puede haber otras mujeres que hayan sufrido presuntamente agresiones por parte del investigado.

Ejercía en un centro privado de Telde

El médico colegiado y que ejercía en un centro privado de Telde, en Gran Canaria, fue detenido por la Policía Nacional este jueves por, presuntamente, abusar sexualmente de, al menos, dos mujeres jóvenes que acudieron a la clínica como pacientes.

La detención, que se encuentran en fase de investigación, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se produjo después de que una las víctimas de este médico decidiera denunciar tras recomendarle su masajista acudir al mismo porque quería bajar de peso y ejercía como nutricionista.

La joven, cuando acude a las primeras consultas, siente cómo el médico empieza a filtrear con ella y le indica que se ponga en ropa interior para pesarla, exponiéndole en un momento que "retiene líquidos", motivo por el que la invita a ponerse boca abajo en una camilla y hacerle un masaje linfático, después de haberle puesto crema por todo el cuerpo.

Ante toda esta situación, la joven se muestra sorprendida, ya que es un médico y no un masajista. Aún así vuelve a acudir a la siguiente cita, en la que el hombre le insiste en que está reteniendo líquidos y, en esta ocasión, le vuelve a dar un masaje pero sin máquina y hasta los dedos de los pies, que en una consulta posterior presuntamente se los introdujo en su boca.

Tras vivir esta situación, la joven se lo cuenta a su masajista, que le reconoce que otra clienta le había comentado lo mismo.

Se trata de la segunda víctima, que también ha denunciado, y con la que se repite el mismo patrón de los hechos, si bien en este caso la mujer decidió abandonar la consulta en uno momento en el que el médico le daba un masaje y él le indicó que tenía que ir al baño, aprovechando la joven ese instante para salir de la consulta.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos denunciados tuvieron lugar entre octubre de 2024 y abril de 2025.

Antecedentes por hechos similares

Además los agentes han podido comprobar que el arrestado ya había sido detenido y condenado en el año 2010 por hechos similares, si bien en esa ocasión se le impuso una orden de alejamiento que "volvió a incumplir años más tarde, motivo por el cual fue nuevamente detenido en 2016".

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.