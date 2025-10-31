Piden seis años de internamiento para los dos menores acusados del asesinato de Belén Cortés

Los detalles En el juicio celebrado esta semana, el letrado de la acusación ha solicitado la máxima pena para los menores, mientras que para la tercera joven ha solicitado que sean cinco años por su rol de cómplice en el crimen.

Tres menores están siendo juzgados por la muerte de María Belén Cortés, una trabajadora social en un piso tutelado de Badajoz. Dos de ellos, de 14 y 15 años, enfrentan seis años de internamiento por el crimen, mientras que la joven de 17 años podría recibir cinco años como cómplice. El 9 de marzo, Cortés fue golpeada y asfixiada con un cinturón. Los menores huyeron con su coche, sufrieron un accidente y fueron detenidos.

Tres menores, dos chicos y una chica, se han sentado en el banquillo esta semana por la muerte de María Belén Cortés, una trabajadora social, en un piso tutelado de Badajoz el pasado mes de marzo. Para los dos menores, de 14 y 15 años, se piden seis años de internamiento como autores responsables por el crimen, mientras que la joven, de 17 años, se enfrenta hasta a cinco años por ser considera cómplice.

El pasado 9 de marzo, María Belén Cortes fue golpeada por sorpresa y asfixiada con un cinturón hasta morir. Estaba sola en una vivienda tutelada de Badajoz a cargo de cuatro menores ya que era una de sus educadoras sociales. Según los forenses, la mujer de 35 años no pudo defenderse del ataque.

Los tres menores implicados cogieron las llaves del coche de la víctima y huyeron desde el piso tutelado hasta un municipio cercano a 35 kilómetros de distancia. Allí, sufrieron un accidente y dejaron el coche completamente destrozado. Poco después, fueron detenidos.

Tras el suceso, más de un millar de personas salieron a la calle en Badajoz para reclamar una mayor protección de los empleados que trabajan en el ámbito social, en defensa de sus derechos y en repulsa por el asesinato de la educadora.

Ahora, tras tres días de juicio, los tres menores han negado haber cometido el crimen. No obstante, para Raúl Montaño, el letrado de la acusación particular, sus testimonios han corroborado que el hecho "tuvo las características de un asesinato". "La declaración de los forenses ratifica que fue un ataque sorpresivo y violento", ha añadido.

Por ello, ha pedido las máximas condenas para los tres: seis años de internamiento para los dos menores acusados de ser los autores del crimen y cinco años para la joven considerada únicamente como cómplice. Además, el letrado ha manifestado que la vista ha atestiguado además que "la única responsable civil en este procedimiento es la Junta de Extremadura", y ha apuntado que las cantidades solicitadas en concepto de indemnización para la familia de la fallecida rondan los 600.000 euros.

Por su parte, el abogado Fernando Cumbres, letrado de una de las familias de los menores, ha sido crítico con la Administración autonómica, que es "a quien corresponde el deber de vigilar", por lo que ha pedido que la responsabilidad civil sea abonada por la Junta de Extremadura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.