El dilema que divide a los vecinos de Pontedeume (A Coruña) por una campana que suena cada 15 minutos

Los detalles Un vecino ha pedido a la Defensora del Pueblo Gallego que la campana del reloj del Ayuntamiento deje de sonar, al menos, por la noche.

Vecinos del municipio coruñés de Pontedeume han mostrado su hartazgo con la campana del reloj del Ayuntamiento que lleva 50 años sonando cada 15 minutos, incluso de madrugada. Tanto es así que uno de ellos ha pedido a la Defensora del Pueblo Gallego que no suene de noche, lo que ha creado un dilema en el pueblo, ya que no se puede modificar la frecuencia. Solo hay dos opciones: mantener las campanadas o silenciar el reloj para siempre.

El alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, ha defendido ante los medios de comunicación que es "una campana que lleva sonando desde el siglo XVII". "Yo llevo diez años de alcalde y es la primera vez que alguien se queja", ha añadido, al tiempo que ha explicado que la modificación de la frecuencia es "muy compleja" y supondría la perversión de "la maquinaria de un reloj histórico".

Sin embargo, la calle no puede estar más dividida. Están los que dicen estar de acuerdo con el vecino que se ha quejado: "Entiendo al vecino ese, porque cada 15 minutos un campanazo...", "Cada 15 minutos hace chin, chin, y mira no", "Pues igual tienen razón". Pero también hay quien se resiste a cambiar: "Yo tengo 89 años y nunca me ha molestado la campana", "Yo vivo justo enfrente y te acostumbras a ello. No me molesta para nada", "Es algo que representa al pueblo", "Cuando nos juntamos todos a tomar algo en la plaza molestamos mucho más".

Ante tal división y en aras de encontrar una solución que pueda satisfacer a todos, la Defensora del Pueblo Gallego ha pedido al consistorio que realice un estudio acústico.

