José Apezarena señala que Juan Carlos I "hace lo que le da la gana": "¿Quién va a querer traerle a España tal y cómo está?"

El periodista ha destacado que Juan Carlos I "nunca ha escuchado", señalando que ahora está "fuera de control". "¿Cómo es posible que se atreva a criticar a su hijo, que es el rey de España?", se ha preguntado.

José Apezarena ha reaccionado a la decisión de Casa Real de dejar fuera a Juan Carlos I de la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía, destacando que el rey Felipe VI está "muy dolido" con su padre porque no entiende por qué está "poniendo en peligro" la continuidad de la monarquía.

"Cree que está fuera de control, por eso ha decidido cortar con él", ha asegurado. Una postura que podría haber tomado tras salir a la luz algunos de los fragmentos del libro que el rey emérito va a publicar.

El periodista ha destacado que, como siga así, no va ni a poder morir en España como él ha expresado en más de una ocasión que le gustaría hacer. "¿Quién va a traer a Juan Carlos I a España tal y como está?", ha preguntado, destacando que hace "lo que le da la gana".

"Siempre lo ha hecho, pero ahora es más que nunca", ha admitido, señalando que no entiende cómo es posible que se atreva a criticar a su propio hijo, que es el rey de España. "Eso nunca ha sucedido", ha apuntado.

Sobre las palabras que ha realizado el rey emérito afirmando que le están robando su historia, el periodista le ha recordado que eso lo contará la propia historia, dejando claro que sus declaraciones se creerán a medias porque son su versión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.