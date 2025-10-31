Polémica en Italia: jóvenes entonan himnos fascistas en una sede del partido de Giorgia Meloni, en Italia

Los detalles Vítores a Mussolini en una sede de Fratelli d'Italia en Parma. La oposición no da crédito y pide explicaciones a la primera ministra, pero Meloni, de momento, no se ha pronunciado.

Un vídeo en el que un grupo de jóvenes entona cánticos fascistas y alabanzas al dictador Benito Mussolini en la sede de Parma de Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha causado polémica en el país tras hacerse viral este viernes, y la oposición ha pedido a la mandataria que tome distancias y condene estas acciones.

Las imágenes, publicadas por varios medios italianos, fueron grabadas en la noche del 28 de octubre, aniversario de la Marcha sobre Roma, cuando miles de fascistas llegaron a la capital para intentar llevar a Mussolini al poder, y en ellas se escuchan cánticos a favor del fascismo y del Duce.

"Los valores que representa esta ciudad son completamente alternativos y opuestos a los que se propagan descaradamente en la sede de Fratelli d'Italia, donde ensalzan al Duce y cantan canciones de los Camisas Negras y los escuadrones fascistas. Parma no aceptará, ni ahora ni nunca, la propaganda repugnante de una época pasada y horrenda. No lo ha hecho en 80 años, y no lo hará ahora", ha declarado al respecto el alcalde de Parma, Michele Guerra.

La oposición pide a Meloni que se pronuncie

Por su parte, la mayor formación en la oposición, el progresista Partido Demócrata (PD), ha exigido a la primera ministra que condene este comportamiento. "Es muy grave, y esperamos que Meloni se desvincule. O quizá guardará silencio también esta vez, quién sabe…", ha expresado su líder, Elly Schlein, en referencia al reportaje de hace algunos años que desveló episodios de exaltación del fascismo entre las juventudes de Hermanos de Italia.

"Lo grave es que se sienten intocables, impunes, hasta el punto de haber coreado cánticos fascistas dentro de un edificio público en plena calle. Esperamos la declaración de la primera ministra: ¿insultará también esta vez a quienes grabaron esta vergonzosa escena, o condenará de una vez por todas estos brotes fascistas dentro de su movimiento declarándose antifascista?", se ha preguntado la diputada del PD Chiara Braga.

El director nacional de Hermanos de Italia, Giovanni Donzeli, ha explicado a los medios que ya habían frenado al grupo juvenil del partido, Juventud Nacional, de Parma ya antes de que se publicase el vídeo.

Además, la sección de Fratelli d'Italia en Parma reiteró en un comunicado "su firme rechazo a cualquier forma de extremismo o conducta inapropiada", reafirmando sus "valores de libertad, responsabilidad y respeto a las instituciones".

Así, han respondido a las declaraciones del alcalde y del Partido Demócrata: "No hace falta que nos digan cómo comportarnos en situaciones sobre las que siempre hemos sido extremadamente claros y directos; no aceptaremos lecciones".

La organización 'Azione Antifascista' ha convocado una manifestación frente a la sede local de los Hermanos de Italia en el centro de Parma.

