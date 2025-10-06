Un activista israelí revela que "la gente en Israel no está cómoda al protestar contra la guerra en Gaza" por "miedo a la represión policial"

¿Qué ha dicho? Además, Dotan Vaisman ha explicado que muchos de sus compañeros de 'Standing Together' han sido arrestados, así como que se les está señalando.

Dotan Vaisman tiene 37 años y es un activista israelí de 'Standing Together' que ha revelado ante los micrófonos de El Objetivo la represión que viven en Israel a la hora de salir a la calle para protestar contra la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Una situación que, sin embargo, no le lleva a rendirse, puesto que para él "no hay nada más importante (...) que luchar para parar esta guerra. En definitiva, "para crear un futuro mejor".

En este sentido, ha contado en una entrevista con Ana Pastor desde Tel Aviv que desde las autoridades israelíes "se están señalando activistas", los cuales en muchas ocasiones "han sido arrestados". Algo que lleva a que "la gente no se siente cómoda al protestar por la guerra en Gaza, porque tiene miedo a la represión policial".

Por eso, desde la asociación de árabes y judíos a la que pertenece han colocado en un muro de la capital israelí "fotos de los 20.00 niños que han muerto en Gaza" desde que sus fuerzas empezaran a bombardear el enclave palestino tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de hace dos años. Tambien "para combatir juntos el duelo, para expresarse contra la guerra", ha subrayado.

