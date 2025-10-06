"Si recibo a Eitan en una bolsa negra, el único culpable será Netanyahu": el contundente mensaje del padre de un rehén al dirigente israelí

Los detalles Se trata de la frase que Itzik Horn trasladó al dirigente del Estado hebreo después de uno de los operativos militares de Israel sobre la Franja de Gaza. Y es que los terroristan tienen la orden de matar a los secuestrados si sienten que las fuerzas israelíes pueden estar cerca.

"Si en esta operación llegó a recibir a Eitan en una bolsa negra, el único culpable va a ser él y lo voy a perseguir hasta el fin de sus días". Se trata de la frase que Itzik Horn trasladó al primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu, tras un operativo militar de Israel en la Franja de Gaza donde uno de sus hijos sigue secuestrado por Hamás. Así lo ha contado en una entrevista con Ana Pastor desde Tel Aviv en la que también ha relatado como fue la vuelta de su otro hijo.

Según ha explicado Itzik, los terroristas de Hamás "tienen la orden de que en el momento que sientan que el Ejército israelí, matar a los rehenes". Precisamente este es uno de los clamores con los que las familias de los rehenes salen a las calles para pedir su liberación tanto a Hamás como a al gobierno iraelí, respecto al cual Itzik recuerda les ha "desprotegido". Por eso, "como mínimo" pide que le "traigan de vuelta" a su familia.

Una familia que volvía a unirse con la vuelta de su hijo mayor tras pasar casi 500 días en cautiverio, pero que no ha evitado que este padre admite haberse vuelto "más extremista" contra todos. Y es que asegura que Hamás cometió "una traición" con los atentados del 7 de octubre, pues "mordieron la mano que les da de comer".

Si bien, desde el dolor, asegura no creerse que "no todos son Hamás", también admite que las atrocidades de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza no están bien. De hecho, sostiene no tener "ninguna duda" de que una vez sean liberados los rehenes saldrá "a la calle" contra el genocidio, pero que "pidan también la liberación de los secuestrados".

