La exsecretaria general de Vox, Macarena Olona, ha otorgado en Más Vale Tarde nombres y apellidos de quienes, ha afirmado, tienen más poder dentro del partido de extrema derecha. Así se ha pronunciado en una entrevista con Iñaki López y Cristina Pardo en la que ha relatado cómo es el organigrama interno del partido.

"Nos intentan enredar hablando del Yunque, de Irán, de Miami. Esto tiene nombres y apellidos muy concretos. Cuando yo me refiero al 'clan Intereconomía', me refiero a quienes en la actualidad dominan y gobiernan Vox. Jorge Buxadé es un hombre de paja, Santiago Abascal es una marioneta. Por encima de todos está Julio Ariza", ha espetado la exlíder del partido en Andalucía tras denunciar públicamente que Vox "ha desviado casi 11 millones de euros de dinero público a fundaciones y empresas".

Olona ha afirmado que menciona "nombres muy concretos siendo consciente". "Te lo voy a resumir: Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía, y en este momento hasta aquí voy a leer", ha apostillado.

"Lo que he pasado en este último año no se lo deseo a nadie, porque entre las cosas que desconocía de mi partido es que con el disidente se comportan como una secta", ha zanjado Olona, que ha asegurado que deben preocuparse "mucho" porque no les tiene "miedo": "Cuento con una ventaja fundamental, al que está muerto no se le puede volver a matar".