Ahora

'016', teléfono contra la violencia machista

Detenido en Ferrol tras realizar varios disparos al aire y llevarse al hijo menor de su pareja

Los detalles Los hechos se produjeron tras una discusión del hombre con su novia, momento en el que el detenido disparó al aire y se marchó del domicilio familiar con el menor.

Coche de la Policía Local de Ferrol, A Coruña.Coche de la Policía Local de Ferrol, A Coruña.Europa Press

La Policía Local de Ferrol ha detenido a un hombre, después de que este realizase varios disparos al aire y se llevase del domicilio familiar al hijo menor de su pareja.

Los hechos se produjeron alrededor de las 6:30 horas de este sábado en la travesía Bazán de la ciudad, cuando el detenido, tras discutir con su pareja, decidió realizar varios disparos al aire y llevarse al menor, según han indicado fuentes fuentes municipales.

En ese momento, se procedió a la búsqueda de ambos, que fueron localizaros por los agentes en otra vivienda. Así, el hombre salió del domicilio de forma voluntaria y fue detenido por la Policía, mientras que el menor fue entregado a su madre. Ahora, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

