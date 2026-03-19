Una motosierra y varios objetos contundentes: todo lo requisado en casa de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Según ha explicado el periodista Leo Álvarez, atendiendo a fuentes policiales, la investigación de la desaparición y crimen de Francisca Cadenas está a punto de cerrarse. Ya tienen a los dos detenidos y están recabando más pruebas.

La investigación del crimen de Francisca Cadenas está llegando a su fin, ya que "policialmente, ya no hay nada más que hacer", y ahora es el turno de la Justicia. La UCO ha recabado nuevas pruebas que la Policía Científica analizará, incluyendo una motosierra, objetos contundentes, teléfonos antiguos, una tablet y zapatillas. Los hermanos detenidos, Julián y Lolo, son los principales sospechosos. El juez ha decidido revisar el caso desde el principio y ha llamado a declarar a tres vecinos que vieron por última vez a Francisca. La autopsia reveló que recibió golpes por todo el cuerpo.

La investigación del caso del crimen de Francisca Cadenas está a punto de terminar, porque "policialmente, ya no hay nada más que hacer", pues ahora llega el momento de la Justicia. Así se lo han confirmado fuentes policiales al periodista Leo Álvarez que, además, ha confirmado que la UCO ha vuelto a recabar pruebas.

La Policía Científica va a analizar estos elementos requisados a los hermanos detenidos. Hablamos de: una motosierra, varios objetos contundentes, teléfonos móviles antiguos, una tablet y unas zapatillas de la talla 42.

Por ello, el juez ha decidido coger y revisar la causa desde el principio. Hay que recordar que durante nueve años, Francisca Cadenas fue buscada como persona desaparecida. Ahora, sabemos que fue asesinada presuntamente por los dos hermanos detenidos: Julián y Lolo.

La UCO está buscando más pruebas incriminatorias contra los detenidos en Hornachos. De hecho, este jueves se han llevado varios dispositivos y objetos contundentes, como una motorierra. Buscan en ellos posibles restos biológicos de Francisca y de los hermanos. Será analizado por la Policía Científica para esclarecer la relación de cada elemento con los detenidos y la víctima.

Así, han requisado una motosierra, aunque consideran que no tiene por qué estar relacionada con la situación y forma en la que se encontró el cuerpo de la mujer. Pese a ello, Leo Álvarez cuenta que va a ser analizada. "Algo han encontrado, pero, en principio, no tiene que ver con cómo quedó el cuerpo", ha explicado.

También varios objetos contundentes, como posibles armas usadas. La autopsia confirma que Francisca Cadenas recibió golpes por casi todo su cuerpo y cara. Sin olvidar que han requisado varios teléfonos móviles antiguos.

Como hemos dicho, el juez está revisando la causa desde su inicio. Por ello, este jueves también ha llamado a declarar de nuevo a tres vecinos de Hornachos. Según ha podido confirmar laSexta, se trata de las tres personas que vieron por última vez a la mujer desaparecida hace nueve años.

Estas mismas fuentes confirman a Más Vale Tarde que se trata del ciudadano dominicano y el matrimonio de la localidad pacense el día de su desaparición. En este sentido, cuentan que a nivel policial las pesquisas se habrían terminado y ya no habría que llevar a cabo ninguna acción en Hornachos.

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