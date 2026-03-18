Las contradicciones de los sospechosos por el crimen de Francisca Cadenas que pusieron el foco de la UCO sobre ellos

¿Por qué es importante? Aseguraron que Francisca Cadenas no entraba en su casa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el resto de vecinos de Hornachos aseguraban que sí que entraba. Tenían al padre y al tío enfermo, y Francisca se preocupaba por ellos.

La UCO resolvió en 16 meses la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, tras nueve años de investigación. Aplicando tácticas similares a casos previos, los agentes centraron sus sospechas en los hermanos Lolo y Julián debido a contradicciones en sus declaraciones. Julián confesó el asesinato, aunque Lolo también está bajo investigación por su posible implicación. Los hermanos intentaron destruir pruebas, como deshacerse de móviles, lo que aumentó las sospechas. Actualmente, están en prisión provisional en aislamiento por temor a represalias. Se esperan resultados de la autopsia y análisis forenses para determinar su grado de culpabilidad.

Las tácticas utilizadas por la UCO para dar con los asesinos de Francisca Cadenas guardan muchas similitudes con otros crímenes ya resueltos, como el de 'El Pescaíto' Gabriel o el de Manuela Chavero. En todos ellos, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil buscaron la implicación de la familia y el contacto con los vecinos del pueblo. Sin olvidar la presencia de agentes de la UCO que provocó el nerviosismo entre los sospechosos.

Aplicando esas técnicas, la UCO ha conseguido resolver en 16 meses la desaparición de Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz), después de nueve años. Por ello, nos preguntamos por el motivo que llevó a los agentes a poner el foco en los hermanos Lolo y Julián. Además, vecinos cercanos de la familia Cadenas.

Este miércoles, laSexta ha podido saber que precisamente fueron sus primeras declaraciones, más bien sus contradicciones, las que acabaron señalándolos.

Porque la UCO tenía claro desde el principio que la desaparición de Francisca Cadenas no era voluntaria y que el culpable debía ser un vecino del pueblo, de Hornachos. Y es que a la mujer no se la volvió a ver, se le perdió la pista en solo diez minutos y en un trayecto de solo 40 metros.

Por ello, en octubre de 2024, la UCO crea un perfil del principal sospechoso. Al revisar las primeras declaraciones de los hermanos Julián y Lolo, descubrieron que entraban en contradicciones. Por ejemplo, Lolo, el hermano al que se le investiga todavía su grado de implicación en el crimen, aseguraba que Francisca no había entrado en su casa desde que murió su madre. Así queda reflejado en la declaración que hizo días después de la desaparición de Francisca Cadenas.

Sin embargo, el resto de vecinos de Hornachos aseguraban que sí que entraba. Tenían al padre y al tío enfermo, y Francisca se preocupaba por ellos.

Julián, el hermano que ha admitido que mató a Francisca, también entra en contradicciones. La fundamental: que salió con el coche a buscar a Francisca, pero ninguna cámara grabó este hecho.

También que vio a José Antonio, el hijo pequeño de Francisca Cadenas, en la calle. Pero varios vecinos del pueblo aseguran que no le vieron por allí hasta las 04:00 o las 05:00 horas de la mañana. Además, su hijo José Antonio declaró que llamó a la puerta de la vivienda de los hermanos y no le dejaron entrar.

El resto de vecinos de la calle de Francisca Cadenas, que son muy pocos, tenían coartadas sólidas. Lolo y Julián, los hermanos, no. Por ello, la UCO pone el foco en ellos.

Intentaron destruir pruebas

Mientras que la UCO iba resolviendo el rompecabezas, la presión que ejercían sobre los hermanos detenidos fue dando sus frutos. Tanto, que intentaron destruir pruebas: tiraron al contenedor los móviles que tenía Julián. Lo hicieron hace tan solo unos días, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban instalados.

Sabemos que Lolo fue consciente de esto. De hecho, en esas escuchas se pone de manifiesto que es él quien va orquestando los pasos a seguir. Esto es un indicio más sobre su participación activa en el crimen, lo que eliminaría la teoría de que es solo el encubridor de su hermano Julián.

A la espera de la autopsia completa

Para saber el papel de Lolo todavía falta conocer la autopsia completa. Falta saber la hora concreta en la que murió Francisca Cadenas.

También serán importantes los análisis forenses que se van a practicar después de una petición de la abogada de la familia, Verónica Guerrero. Serán unos peritos externos quienes valoren las lesiones que pudo sufrir Francisca y, con ello, intentarán aclarar la implicación de los dos hermanos y todos los delitos que hay que imputarles.

Temen por su vida en la cárcel

Los dos hermanos están en prisión provisional desde el pasado sábado. Están en el Centro Penitenciario de Badajoz. En un primer momento iban a ingresar en un módulo ordinario, pero manifestaron que temían por su vida, por lo que han entrado en aislamiento.

Es lo que se llama "presos refugiados". Es decir, se han acogido al régimen de aislamiento como protección, hasta que se revalúe su situación. Previsiblemente, dentro de semanas, por lo mediático del caso.

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