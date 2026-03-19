El juez llama a declarar a los tres vecinos que vieron por última vez a Francisca Cadenas

Los detalles Se trata del ciudadano dominicano y el matrimonio de la localidad pacense que vieron por última vez a la mujer hace nueve años.

El juez que investiga el caso de Francisca Cadenas, presuntamente asesinada por los hermanos Lolo y Julián de Hornachos, ha citado a declarar a tres vecinos que fueron las últimas personas en ver a la mujer hace nueve años. Las investigaciones policiales han concluido y no se prevén más acciones en la localidad. Ambos hermanos están en prisión provisional, aunque Julián ha confesado el crimen, exculpando a Lolo. La defensa sostiene que Lolo solo encubrió el asesinato. La abogada de la familia de la víctima busca la máxima condena, posiblemente prisión permanente revisable, dado el presunto móvil sexual del crimen.

El juez que se ha hecho cargo de la investigación contra los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) por presuntamente haber asesinado a Francisca Cadenas ha llamado a declarar a tres vecinos de la localidad. Según ha podido confirmar laSexta, se trata de las tres personas que vieron por última vez a la mujer desaparecida hace nueve años.

Estas mismas fuentes confirman a Más Vale Tarde que se trata del ciudadano dominicano y el matrimonio de la localidad pacense el día de su desaparición, que deberán declarar en abril. Asimismo, la familia de Francisca declará el día 13. En este sentido, cuentan que a nivel policial las pesquisas se habrían terminado y ya no habría que llevar a cabo ninguna acción en Hornachos.

Cabe recordar que la UCO ya tomó declaración el pasado dos de marzo a estas tres personas, así como a uno de los hijos de Francisca Cadenas. Al día siguiente, el tres de marzo, llamó a declarar a José María, hermano de los sospechosos, y a la exnovia de Manolo, uno de los detenidos, y les citó para el cinco de este mes.

Entre las personas que declararon ante la Guardia Civil estaban también otro hermano de los detenidos y su mujer, así como dos sobrinas.

Buscarán "la máxima condena posible"

Ahora el caso continúa en el juzgado y, al margen de analizar todo lo que se llevaron de las propiedades de los detenidos, la Guardia Civil no espera tener que regresar a ese pueblo extremeño, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) consiguiera estrechar el cerco de los dos hermanos Lolo y Julián.

Precisamente, ambos han entrado en prisión provisional, a pesar de que el segundo confesara el crimen y exculpara a su hermano. La defensa de los acusados plantea que Lolo no está implicado en el crimen y que habría sido únicamente encubridor del asesinato.

Igualmente, Verónica Guerrero, abogada de la familia Cadenas, confirmó el miércoles a Más Vale Tarde que pedirá la máxima condena posible, incluso la condena a prisión permanente revisable, para ambos hermanos si se mantiene que el móvil del asesinato fue sexual.

Se refiere con ello a las conversaciones grabadas por la UCO entre los detenidos, en las que se muestra un interés e incluso "obsesión" sexual de Julián hacia la fallecida. En el caso de Lolo, tenía coartada para el día de la desaparición, pero no se ha descartado su posible participación en la muerte de su vecina.

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