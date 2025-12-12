Ahora

Acoso sexual

Monrosi sobre el 'Me Too' del PSOE: "Creo que el efecto de las denuncias contra Salazar propicia que muchas mujeres sientan menos miedo"

El periodista critica que sectores del PSOE propicien las "teorías de la conspiración" que apuntan a una estrategia contra Sánchez porque "es una de las causas que les ha llevado a no estar a la altura de las circunstancias".

El PSOE ha recibido en los últimos días múltiples denuncias por acoso sexual contra dirigentes del partido, en lo que algunos ya han calificado como el 'Me Too' socialista. Para José Enrique Monrosi, esta cascada de casos podría tener mucha relación con el caso Salazar, el primero que salió a la luz el pasado julio.

"Creo que el efecto de las denuncias contra Paco Salazar está propiciando que muchas mujeres sientan un poco menos de miedo, se sientan un poco menos solas y se atrevan a dar pasos como los que estamos viendo", ha opinado el periodista de 'elDiario.es' en Más Vale Tarde.

Monrosi ha criticado que dentro del partido esté dando bola a las "teorías de la conspiración" que apuntan a que todo es una estrategia para debilitar el liderazgo de Pedro Sánchez. "No os podéis imaginar la de teorías que nos han llegado, y creo que es una manera de intentar desacreditar a las víctimas", ha indicado.

Además, ha aconsejado al PSOE que "dejen de pensar en teorías de la conspiración porque se están equivocando y creo que esa es una de las causas que les ha llevado a no estar a la altura de las circunstancias".

