La predicción de Ramoncín ante los escándalos en el PSOE: "Lo lógico es que en primavera haya elecciones"

Ramoncín reflexiona en este vídeo sobre si los escándalos de corrupción y acoso sexual pueden acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y prevé la posibilidad de un adelanto electoral para 2026.

Los escándalos de corrupción y acoso sexual cercan al PSOE. Los últimos, relacionados con la detención de Leire Díez o al presidente y al CEO de Plus Ultra ponen en jaque al Gobierno mientras surge la pregunta de si estamos ante el fin de ciclo de Pedro Sánchez.

"Son días complicados", afirma Raquel Ejerique en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que el "triángulo tóxico" en el que el PSOE había situado a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo ha dado paso a otros altos cargos imputados, un presidente de la SEPI y a que Leire Díez, a quien nadie conocía, "ya aparezca en varias causas diferentes, no solo de fontanera".

A esto, recuerda Iñaki López, se unen los casos de abusos sexuales, mientras que en el Congreso se ve imposible sacar adelante los Presupuestos y, en opinión del presentador, "ninguna ley importante más".

"Era difícil antes de dispararse los casos de corrupción", opina Ramoncín, que explica que con la composición del Gobierno y los roces con Junts "iba a ser todo una angustia". Por ello, y llegados a este punto, afirma que "lo lógico es que en primavera haya elecciones".

