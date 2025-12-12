Indignación en Torrejón tras los audios del CEO: piden que el hospital vuelva a ser público

El contexto La protesta, convocada tras conocerse las supuestas instrucciones para dejar fuera procesos "poco rentables", ha reunido a cientos de vecinos reclamando que el hospital funcione con criterios sanitarios y no económicos, y pidiendo a Ayuso que dé la cara.

Unas 900 personas se han concentrado este viernes por la tarde a las puertas del Hospital de Torrejón para pedir que el centro deje de estar en manos del grupo privado Ribera Salud y pase a gestionarse directamente desde lo público. La protesta, convocada por la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública, llega justo después de estallar la polémica por los audios del CEO de la compañía, Pablo Gallart, que han incendiado el debate sanitario en Madrid.

En esas grabaciones, Gallart habría dado instrucciones para rechazar pacientes o procesos "no rentables", en una reunión con una veintena de mandos celebrada en septiembre. Unas palabras que han encendido todas las alarmas entre colectivos sanitarios, sindicatos y partidos de la oposición, que ven en este caso un ejemplo de lo que califican como "gestión peligrosa para la salud".

Bajo una pancarta con el mensaje "Sanidad Pública te necesita. ¡¡Defiende tus derechos!!", los asistentes han coreado cánticos en defensa de la sanidad pública y otros dirigidos contra la presidenta regional, como "Ayuso a prisión". El ambiente ha sido reivindicativo, pero sin incidentes.

El PSOE exige luz y taquígrafos: "La gente necesita garantías"

Desde la concentración, la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha reclamado a la Consejería de Sanidad que haga públicas todas las auditorías realizadas en el Hospital de Torrejón, así como el contenido de las "múltiples" reuniones que asegura haber mantenido con los responsables del centro.

"Queremos que las haga públicas, no solo al Grupo Socialista —que ya lo ha pedido—, sino a toda la gente que está hoy aquí", ha subrayado Espinar ante los medios.

La portavoz socialista ha insistido en que son los propios usuarios del hospital quienes necesitan explicaciones y garantías de que el centro "funciona correctamente". Y ha vuelto a cargar contra la presidenta madrileña: "Ayuso sigue escondiéndose, echando balones fuera y alimentando bulos para no hablar de su gestión. Y su gestión es lo que tenemos justo detrás", ha dicho señalando al hospital.

La Comunidad de Madrid defiende la gestión y descarta irregularidades

Mientras tanto, el Gobierno regional ha defendido la supervisión que asegura realizar sobre el centro. Según Sanidad, en el último año se han efectuado 40 controles en el hospital y, tras conocerse los audios de Gallart, se envió un equipo multidisciplinar para investigarlo.

Los informes elaborados por el Servicio Madrileño de Salud apuntan a que la lista de espera del Hospital de Torrejón está "en línea o incluso por debajo" de otros centros del mismo nivel (nivel 2), y que el hospital registra más actividad y más profesionales.

Otro informe concluye que el centro cumple los objetivos de calidad y seguridad del paciente marcados por el Sermas y descarta la reutilización de material sanitario de un solo uso, una de las sospechas que habían circulado tras la filtración de los audios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.