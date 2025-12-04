Ahora

Malestar en el PSOE

Cristina Pardo, tras conocer que se quiso buscar trabajo a Salazar en embajadas extranjeras: "Es sonrojante e inadmisible"

"Aquí no, pero que los extranjeros se lo coman", reacciona Cristina Pardo tras explicar la información de Antonio García Ferreras sobre que el Gobierno ayudó a Paco Salazar buscándole trabajo en embajadas extranjeras en España.

"Aquí no, pero que los extranjeros se lo coman", reacciona Cristina Pardo tras explicar la información de Antonio García Ferreras sobre que el Gobierno ayudó a Paco Salazar buscándole trabajo en embajadas extranjeras en España.

El PSOE no consigue aplacar el malestar interno por cómo se ha gestionado el caso de Paco Salazar, cuyas denuncias internas por acoso sexual habían desaparecido hasta que 'elDiario.es' hizo público el escándalo.

Además, se habría intentado ayudar a Salazar desde el Gobierno buscándole trabajo en embajadas extranjeras en España, como ha desvelado hoy Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo'.

"Aquí no, pero que los extranjeros se lo coman", reacciona Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Iñaki López considera esto "seguirle protegiéndole, ofreciéndole un puente de plata y una salida digna en lugar de cortar con él".

"Aquí parece que no es el partido quien defiende a sus mujeres, sino las mujeres del PSOE", comenta el presentador. "Es sonrojante e inadmisible dadas las circunstancias", zanja Cristina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE habría llamado a varias embajadas extranjeras para que contratasen a Paco Salazar tras las acusaciones de acoso sexual
  2. Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"
  3. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45 pero se retrasó porque se quería avisar a los alcaldes
  4. PP, PSOE y Junts llegan a un acuerdo para endurecer la multirreincidencia en el Código Penal
  5. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  6. Eurovisión decide que Israel sí participará en el certamen y España se retira junto a otros países