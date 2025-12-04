Chema Crespo, sobre el caso Paco Salazar: "Siento vergüenza. Cómo es posible que se generen solidaridades machistas en el PSOE"

El director general del diario 'Público' ha reaccionado en Más Vale Tarde a las últimas informaciones que se han conocido acerca del estado de las denuncias que se interpusieron contra el que fuese secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa.

El director general del diario 'Público', Chema Crespo, ha reaccionado a las últimas informaciones que rodean al caso de Paco Salazar y a las actuaciones del PSOE al respecto. En este sentido, Crespo ha denunciado que siente "vergüenza" y se ha preguntado "cómo es posible que se generen solidaridades machistas" dentro de un partido como el PSOE que siempre se ha mostrado como "un partido comprometido con las mujeres".

Del mismo modo, y en referencia a la formación que lidera Pedro Sánchez, ha señalado que cree que "no está a la altura de las circunstancias". Igualmente, desde su punto de vista, el partido de la rosa ha obrado: "Mal, mal, muy mal, requetemal".

Por otra parte, ha reclamado que se deje de poner el foco sobre las mujeres y sus posibles denuncias. "¡No puede ser!", ha exclamado. "Esto es de una gravedad inusitada y me parece que la única salida que queda, y ya se va a tarde, es que esto se lleve cuanto antes ante la Fiscalía y que de explicaciones", ha concluido, ha concluido en referencia a Paco Salazar.

Estas declaraciones se han producido después de que, hasta esta semana, el PSOE no haya atendido las denuncias por acoso sexual que varias mujeres que trabajaron con Salazar realizaron a través de los canales oficiales hace cinco meses.

