El mensaje de Mónica García a Junts ante su posible 'no' al decreto de vivienda: "Entiendo que querrá defender a los catalanes que no llegan a fin de mes..."

"Entiendo que cualquiera que piense en proteger a la ciudadanía de las consecuencias de esta guerra ilegal e injusta entenderá que la primera medida es proteger a la gente dentro de sus casas", ha expresado la ministra.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado este viernes un mensaje a Miriam Nogueras ante el posible 'no' de Junts al decreto sobre vivienda que ha anunciado Pedro Sánchez. "Entiendo que Nogueras querrá defender también a los catalanes y catalanas que no llegan a fin de mes por el problema de la vivienda, y entiendo que Miriam Nogueras y Carles Puigdemont entenderán que el problema de vivienda es transversal, que no es un problema solamente de la clase baja, sino también de la clase media", ha manifestado.

En este sentido, la ministra ha señalado que se trata de "un problema de habitabilidad, de extracción de los barrios de la gente, y no solo de la gente trabajadora". "Es un auténtico drama social a día de hoy", ha afirmado García de forma tajante, a lo que ha añadido: "Entiendo que cualquiera que piense en cómo proteger a la ciudadanía de las consecuencias de esta guerra ilegal y completamente injusta, entenderá que la primera medida es proteger a la gente dentro de sus casas".

Así, la política ha subrayado que "más del 40% de la gente dice que su principal problema es el acceso a la vivienda". "Estamos ante un escenario en el que vamos a topar los precios, vamos a ayudar a la gente para que no le suba la cesta de la compra, el carburante y no podemos dejar que el mercado especulador salvaje de la vivienda siga operando", ha manifestado.

De esta forma, Mónica García ha declarado que "hay que hacerles comprender", en alusión a Junts, "que la primera medida para salvaguardar a nuestra ciudadanía, catalanes y catalanas incluidos, es que puedan quedarse a vivir donde han estado viviendo". "Por eso, para nosotros esta medida era fundamental", ha destacado.

En este punto, la líder del Ministerio de Sanidad ha expresado que no pierde la esperanza por que se pueda aprobar el Real Decreto. "No perdemos la esperanza porque nos estamos jugando una crisis económica, una crisis social de primer orden. Creo que es una medida que podríamos haber puesto hace varios meses y nosotros llevamos intentando empujar al Ejecutivo para que esta medida se pusiera antes", ha asegurado.

Para García, "ante un escenario de un contexto de incertidumbre internacional, de alza de los precios y de inflación, lo primero que hay que proteger es la vivienda". "Entonces, no solo no perdemos esperanza, sino que vamos a seguir haciendo toda la presión posible para que todo el arco parlamentario, incluido el señor Tellado, entienda que entre sus votantes hay gente afectada también por el fin de los contratos de alquiler y el uso abusivo de esa recontratación de los alquileres", ha apuntado.

"Y vuelvo a insistir, podemos topar la cesta de la compra y no podemos dejar el libre mercado salvaje de la vivienda en manos de los especuladores para que a una familia le suban 300 o 500 euros y que se vayan por ahí el sumidero de todas las ayudas", ha concluido la ministra.

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