El mensaje de Cristina Almeida a los votantes de Castilla y León: "No voten a Abascal, que él no se presenta. Sería voto nulo"

Más Vale Tarde debate en este vídeo sobre el hiperliderazgo de Santiago Abascal dentro de Vox, hasta el punto de que es él, y no su candidato, quien protagoniza todos los mítines y los carteles electorales en Castilla y León.

Santiago Abascal acapara todo el liderazgo de Vox, hasta el punto de que protagoniza todos los mítines de las campañas autonómicas, incluso por encima de sus candidatos regionales, prácticamente desconocidos para sus votantes.

Una cuestión que se aprecia también en los carteles electorales para las elecciones de Castilla y León, donde en muchos casos aparece Abascal en lugar del candidato a las autonómicas.

"Esto tiene una estrategia muy concreta, que es potenciar la marca para las generales", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde María Claver opina que "la gente vota un líder, ni siquiera un partido". "Aunque no se presente", añade Cristina Almeida.

Marina Valdés apunta que a esto se suma que los líderes históricos de la formación, sus fundadores, "ya no están". "Dentro de poco será imposible recordar un solo líder que no sea Santiago Abascal o que no pertenezca al pasado de Vox", afirma Ignacio Escolar.

Cristina Almeida, por su parte, tira de ironía y manda un mensaje al electorado de Castilla y León: "Que no voten a Abascal, porque no se presenta", comenta la histórica política, que señala que votarle "serían votos nulos".

