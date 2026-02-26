"Prevaliéndose de su autoridad, sin respetar mi negativa, me penetró": el modus operandi del jefe de la Policía Local de Torrejón tras dimitir en Alcalá

¿Por qué es importante? Cuando se estaba investigando la primera denuncia contra él, interpuesta por una opositora que ya es agente, apareció una segunda por parte de la conserje del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Luis Antonio Moreno Pascual, exjefe de policía de Alcalá de Henares, dimitió tras ser denunciado por agresión sexual, aunque ha retomado su puesto en Torrejón de Ardoz, donde ocurrieron las presuntas agresiones en 2020 y 2022. Las denunciantes, una agente de policía y una conserje del ayuntamiento, relatan un modus operandi similar: Moreno Pascual ganaba su confianza, prometía ventajas profesionales y las invitaba a "tomar algo". Luego, las recogía en un coche con lunas tintadas y, según una de ellas, la llevó a un motel donde la agredió sexualmente. Ambas víctimas planean ratificar sus denuncias en el juzgado.

"Sin respetar mi negativa, me violó". Se trata del duro relato de una de las denunciates del ya exjefe de policía de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno Pascual, tras anunciarse su dimisión este miércoles. Una marcha que se debe a haberse visto acorralado por dos denuncias de agresión sexual. Algo que, sin embargo, no ha evitado que vuelva a ocupar su plaza como Jefe de policía de Torrejón de Ardoz.

De hecho, según el atestado, es en ese puesto en el que se sucedieron las presuntas agresiones, en 2020 y en 2022. Las denunciantes son una opositora, hoy agente de policía y una conserje del ayuntamiento de la localidad madrileña. Las dos relatan el mismo modus operandi: primero Moreno Pascual se ganaba su confianza y les prometía ventajas profesionales; para más tarde hacerles el ofrecimiento de "ir a tomar algo".

Ambas presuntas agresiones sexuales se produjeron entre 2020 y 2022.

Ellas aceptaban y él aparecía a recogerlas en un coche con las lunas tintadas. Entonces, según el relato de una de ellas, la "llevó a un motel": "Cuando me quise dar cuenta, el comisario estaba desnudo en la cama y después empezó a desnudarme", recoge el atestado de esta víctima al que ha accedido 'El Mundo'. "Prevaliéndose de su autoridad y superioridad, sin respetar mi negativa, empezó con tocamientos y me penetró", continúa el atestado.

La denuncia de la agente, opositora en el momento de los hechos, relató haber sido violada por el Moreno Pascual.

Fue durante la investigación de esta denuncia cuando apareció una segunda denunica, siendo esta la correspondiente a la de la conserje del Ayuntamiento de Torrejón en la que también se incluye un relato similar. Ahora, las dos víctimas tienen previsto acudir en los proximos días al juzgado para ratificar sus denuncias.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

