Boomers contra zoomers ante el 23F: de los escrupulosos detalles de los mayores a la ignoranica absoluta de los más jóvenes

Han pasado 45 años desde el fallido golpe de Estado del 23F liderado por Tejero, y en laSexta hemos comprobado que persisten dudas entre los jóvenes sobre lo ocurrido. La desclasificación de documentos del 23 de febrero de 1981 ha revelado muchos secretos, pero aún hay jóvenes que desconocen quién fue Tejero y el impacto de su intento golpista. Mientras que los boomers recuerdan vívidamente aquel día, para la generación Z es solo una fecha más. Aunque saben que Tejero lideró el golpe, pocos pueden explicar quién era realmente. Ambas generaciones recuerdan los disparos y que guardias civiles acompañaron a Tejero, pero no todos identifican al presidente de entonces, Adolfo Suárez.

La realidad es que todavía hay jóvenes españoles que no saben quién fue Tejero ni lo que supuso este intento golpista a la democracia, mientras que para los que lo vivieron es una fecha grabada a fuego. Este es el resultado de este duelo de conocimiento en el que se enfrentan boomers contra los miembros de la generación Z.

Al preguntar por el golpe, los más mayores recuerdan incluso dónde y qué estaban haciendo. "El 23 de febrero yo tenía una farmacia y estaba de guardia esa noche", nos cuenta uno de ellos. Pero para los más jóvenes es solo una fecha más en el calendario. Un día cualquiera dentro de un mes cualquiera.

Parece que en ambas generaciones, boomers y Z, la fecha del golpe de Estado está clara. El año, no tanto. Les falta contexto. "¿Por qué no me sale? El otro día vi una peli de eso", se lamenta un Z que intenta recordar que todo ocurrió en 1981.

También surgen dudas cuando hacemos una pregunta que parece sencilla: ¿quién lideró el 23F? En ambas generaciones responden bastante rápido que Tejero, pero las cosas se complican si hay que explicar quién era.

"Es el nombre del hombre este, pero ahora no me sale", "Tejero… era un político", "¿era un coronel o algo así?" son algunas de las respuestas obtenidas entre la generación más joven. Aunque también hay quien afina y responde: "El que dio el golpe de Estado, el que dio un disparo al techo".

Para que el disparo caiga directo en la diana, hay que hablar con los boomers: "Tejero era un teniente de la Guardia Civil". También fue el que nos dejó una de esas frases que pasan a la historia. Los que la vivieron la recuerdan bien y son capaces de replicar el ya mítico: "¡Quieto todo el mundo!".

Sin embargo, para las nuevas generaciones, todo esto se queda relegado a las páginas de los libros. "Lo di en Historia, pero se me ha olvidado", nos reconocen atreviéndose a adivinar o recordar lo que Tejero dijo en el Congreso de los Diputados. "¿Las manos arriba o algo así?", preguntan.

Eso sí, que el 23F hubo disparos es un recuerdo común para ambas generaciones. "Sí, claro, están ahí todavía".

También recuerdan quién acompañó a Tejero en el intento de golpe: guardias civiles. Pero no todos saben quién era el presidente entonces. Desde una mujer que se confunde y casi responde que Santiago Carrillo, hasta adolescentes que reconocen no tener claro si era Adolfo Suárez o no.

En resumen. Aunque algún zeta ha demostrado estar bastante informado, los que sacan matrícula de honor en esta asignatura son los que vivieron la jornada del 23F en primera persona.

