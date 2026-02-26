Dimite en bloque la directiva de Vox en Murcia por su "profundo desacuerdo" con su líder en la región

Los detalles Se trata de una maniobra para provocar la salida de José Ángel Antelo, ya que el órgano queda disuelto y una gestora controlará desde Madrid al partido en esa comunidad.

El Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia ha dimitido en bloque por su desacuerdo con la gestión de su líder regional, José Ángel Antelo. Los cinco miembros que han renunciado son Lourdes Méndez, Carmen Menduiña, Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aida Peñalver. Esta acción busca provocar la salida de Antelo, ya que, según los estatutos de Vox, el órgano debe disolverse y una comisión gestora desde Madrid tomará el control. El partido justifica la dimisión por la "inestabilidad crónica" y la "falta de autocrítica" de Antelo, quien ha priorizado su interés personal.

El Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia ha dimitido en bloque debido a su "profundo desacuerdo" con la gestión de su líder en la región, José Ángel Antelo, según ha confirmado 'EFE'.

Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) que han renunciado son: Lourdes Méndez, vicepresidenta de Vox Murcia; Carmen Menduiña, secretaria; Antonio Martínez Nieto, responsable de Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, de Intermunicipal; y Aida Peñalver, de Organización Territorial.

Esta maniobra se habría producido para provocar la salida de Antelo, ya que, según los estatutos de Vox, el órgano debe disolverse. En su lugar, se creará una comisión gestora que se dirigirá desde Madrid hasta la formación de otra directiva.

El partido ha justificado su decisión por el "profundo desacuerdo" con Antelo y una "situación de inestabilidad crónica, provocada en gran medida por las decisiones y el estilo de liderazgo". En un comunicado, ha expresado que esta situación no solo "ha paralizado durante meses el funcionamiento ordinario del CEP, sino que ha debilitado seriamente la implementación regional de Vox".

La directiva ha aducido también a la "falta de autocrítica" del que fuera presidente de la formación en esa comunidad. Asimismo, ha asegurado que esta medida era la última opción y que se habían planteado "diversas vías de solución y fórmulas de entendimiento". No obstante, han señalado que Antelo ha priorizado "en todo momento su interés personal y su anhelo de control sobre el aparato".

"Por todo ello, los miembros del CEP han tomado la decisión responsable de dimitir en bloque, poniendo fin a una dinámica insostenible", han sentenciado.

