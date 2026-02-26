Ahora

La previsión del tiempo y clases de chino: el '2x1' de Javier Bastida desde Toledo

Desde Toledo, hoy uno de los puntos más cálidos del país, Javier Bastida adelanta un fin de semana de buen tiempo, aunque con una ligera bajada de temperaturas, y de paso nos enseña a decir 'jueves', 'viernes' y 'fin de semana' en chino.

Hoy Toledo se convertía en uno de los puntos más cálidos del país al registrar máximas de 23 grados y Javier Bastida se trasladaba hasta allí para mostrar sus calles concurridas.

El reportero de Más Vale Tarde también adelanta que el buen tiempo seguirá, aunque las temperaturas podrían bajar entre dos y tres grados el fin de semana: "Que nadie se preocupe, unas nubes el domingo y por lo demás todo bien", señala.

Sin embargo, no se queda ahí y transforma su previsión del tiempo en una clase de idiomas con la ayuda de una toledana que sable hablar chino.

En el vídeo sobre estas líneas, los dos nos muestran cómo se dice 'jueves', 'viernes' o 'fin de semana' en este idioma con la ayuda de un cartón pluma que no termina de convencer a Iñaki López: "Qué pobreza, ¿no teníamos ni para toner?".

