Medina, sobre las patrullas en las playas de Getxo: "Me parece una medida adecuada, vivimos del turismo y eso hay que cuidarlo"

La policía ha comenzado a patrullar de incógnito en bañador para prevenir robos en las playas. La medida busca proteger a los turistas y que todos puedan disfrutar del verano con tranquilidad y seguridad.

En Getxo, Bizkaia, los agentes de policía han tomado la decisión de ir un paso más allá a la hora de luchar contra los delitos. Los agentes han iniciado una serie de patrullas de incógnito en bañador para evitar los robos en las playas.

"Me parece bien", opina el abogado Juan Manuel Medina en la mesa de actualidad de Más Vale Tarde. "No debemos olvidar que España es un país que tradicionalmente vivimos del turismo y eso hay que cuidarlo", añade el letrado.

Además, señala en otros puntos como en las playas de Marruecos también se han llevado a cabo este tipo de iniciativas para evitar robos.

"Me parece una medida adecuada y para eso está la policía para que la gente pueda disfrutar de la playa y de la época estival con seguridad", apostilla Medina.