Policías en bañador: se infiltran en las playas y patrullan de incógnito para evitar robos

En Más Vale Tarde te enseñamos la última e innovadora idea de la Policía de Getxo, en Vizcaya. Los agentes infiltrados han dado un paso más, se ponen el bañador para pasear por la playa mientras vigilan a los ya habituales ladrones del verano.

Policías infiltrados en bañador para evitar robos en las playas. Esta es la propuesta para este verano de 2025 de la Policía Municipal de Getxo, en Vizcaya. Porque en las playas de la zona ya se está viviendo una auténtica oleada de robos y son muchos los bañistas que han tenido que poner fin a su día junto al mar para acudir a poner una denuncia.

Como se suele decir: a problemas, soluciones. Pues bien, eso es lo que han hecho los agentes municipales, que no han dudado en mimetizarse como forma de ataque. Es decir, se han quitado el uniforme habitual para vestir un bañador y un 'look' típico de playa. Así, como si fueran un bañista más o un turista cualquiera, se pasean por la costa y patrullan para evitar hurtos y robos. Una estrategia que está funcionando.

Porque todos, en algún momento, nos hemos dado un baño dejando nuestras pertenencias junto a nuestra toalla, en la arena. Con este calor sofocante, es inevitable, pero es el momento que los ladrones aprovechan para robarnos. Ahora, "viene uno con más seguridad cuando está la Policía", nos reconoce una señora.

Los amigos de lo ajeno también quieren haber su agosto. Como nos cuenta una de sus víctimas, "me robaron el monedero y una cadena". Una sustracción que te puede estropear las vacaciones al completo. O solo un día, si como a esta otra señora, te dejan sin calzado. "He sufrido un robo más leve. Dejé las sandalias y cuando salí de bañarme no estaban", nos cuenta.

Por eso, ya hay quien tira de ingenio o usa una especie de 'cajas fuertes' en la que puedes guardar el móvil, dinero y las llaves y, luego, enterrarla bajo la arena de la playa. "La mochila, como tiene unos ganchos, la atamos a la sombrilla. Es más complicado sacar la sombrilla", nos cuentan como truco.

Y si no, pues tirar de lo tradicional: "Uno se baña y el otro se queda" vigilando o, si vas a ir solo a la playa, "hablar con otra persona que esté solo y cuidarnos las cosas".