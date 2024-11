El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue echando balones fuera por su gestión de la DANA. Mientras el dirigente popular niega que tenía que ser él el encargado de pedir ayuda a la UME, el mismo teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, lo desmiente y apunta a la gestión de Mazón.

"He llegado a escuchar que para que vengan más efectivos del Ejército los tiene que pedir el presidente de la Generalitat. No es así. Una vez se activa la UME a las 15.21, el máximo mando de la UME, en función de lo que está viendo ahí, tiene que tener la capacidad para llamar a Torrejón y decir "me hacen falta más"; y vienen automáticamente", ha defendido esta mañana Mazón en 'Espejo Público'.

Es entonces, cuando el popular asegura que "la mayor movilización del Ejército, toda la que necesita, queda abierta al mando operativo de la UME".

Horas más tarde de estas acusaciones en las que Mazón culpaba al Ejército de no acudir antes a los municipios afectados por la DANA, el teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, ha desmentido y ha asegurado que ellos no fueron los responsables de llegar tarde.

"Quien decide dónde vamos y dónde no es la Comunidad Autónoma" ha apuntado Marcos, quien ha añadido que "yo puedo tener mil hombres en la puerta, pero si no me autorizan no entro".

"El martes la UME ya estaba siguiendo la situación. Cuando vi lo que podía venir encima ordené que los 500 militares fueran a sus puestos para entrar. Mis soldados de desplazaron en condiciones difíciles. Cuando la Generalitat dio luz verde en minutos estábamos trabajando", ha defendido el teniente general y jefe de la UME.

De esta manera, el teniente general ha explicado que "la entrada en la zona es el responsable de la emergencia" y que "la situación operativa 2 implica que la Comunidad Autónoma dirige la emergencia. Nosotros nos anticipamos y entramos cuando nos dieron autorización". Es decir, apunta a la gestión de Mazón por no haber solicitado antes su ayuda.

