El teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, ha insistido este lunes en el que "quien decide dónde vamos y dónde no es la Comunidad Autónoma" apuntando así a la Generalitat de Carlos Mazón por la gestión de la DANA.

"El martes la UME ya estaba siguiendo la situación. Cuando vi lo que podía venir encima ordené que los 500 militares fueran a sus puestos para entrar. Mis soldados de desplazaron en condiciones difíciles. Cuando la Generalitat dio luz verde en minutos estábamos trabajando", ha indicado.

De esta manera, el teniente general ha comentado que "el peor enemigo de una emergencia es la improvisación". "No se puede sobreactuar cuando hay acumulación de servicios. Por eso nos ponemos a las órdenes del director de emergencia", ha indicado Marcos, quien ha añadido que "la entrada en la zona es el responsable de la emergencia. Yo puedo tener mil hombres en la puerta, pero si no me autorizan no entro".

Así, el teniente general ha continuado asegurando que "la situación operativa 2 implica que la que la Comunidad Autónoma dirige la emergencia. Nosotros nos anticipamos y entramos cuando nos dieron autorización".

Además, ha defendido que la actuación de las Fuerzas Armadas ha sido impecable y ha comentado que "la motivación es amplísima": "los soldados reciben abrazos".

