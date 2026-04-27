Más Vale Tarde recrea la última obsesión de Trump: un lujoso salón de baile sobre un búnker

El presidente de EEUU esgrime la seguridad para defender su salón de 8.000 metros cuadrados con capacidad para unos mil invitados construido sobre un complejo militar con refugios antiaéreos e, incluso, un hospital.

El salón de baile de la Casa Blanca se ha convertido este fin de semana en la última obsesión del presidente estadounidense, Donald Trump. Este es un proyecto tan ambicioso como lujoso que él mismo mostró al mundo a bordo del avión presidencial. Será un enorme complejo de más de 8.000 metros cuadrados para recibir a unos mil invitados.

Y si el lujo parece que no justifica esa necesidad, él prefiere venderlo como un sitio seguro. Así, ha esgrimido que un acto como el de la cena de corresponsales —donde este sábado se produjo un intento de atentado contra Trump y su gabinete— sería más seguro en ese nuevo salón de la Casa Blanca de lo que resultó serlo en el hotel.

"Debo decir que no es un edificio particularmente seguro. No quería decirlo, pero por eso necesitamos todos los aspectos que planeamos para la Casa Blanca. De hecho, es una sala más grande y mucho más segura. Protegido antidrones y antibalas. Necesitamos el salón de baile", ha dicho Trump.

Cristales antibalas protegido también antidrones, de todo. Mientras, en sus redes sociales, el argumento que esgrime es que todos los presidentes de los últimos 150 años vienen exigiendo que se construya ese gran salón de baile, que sea seguro y protegido dentro del recinto de la Casa Blanca. Y ahí dice que nunca habría sucedido lo que ha sucedido este fin de semana con ese salón de baile militar de máximo secreto, porque está fuertemente protegido antimisiles.

"Tiene cristales antibalas, techos y cielorrasos a prueba de drones, todo es a prueba de drones y balas. Todo el dinero pagado lo he aportado yo y los donantes. No he gastado ni un céntimo del Gobierno en el salón de baile", afirmaba ya el republicano en marzo.

Ese salón de baile es, en realidad, un complejo militar, un auténtico búnker bajo la Casa Blanca, ya que se ha reformado todo ese piso subterráneo. En él hay instalaciones militares, refugios antiaéreos e instalaciones médicas con, incluso, un hospital. Todo eso serviría para refugiar al presidente en caso de intentos de atentados como el que se vivió el fin de semana.

Así será el búnker que para Trump justificaría seguir construyendo unas instalaciones, un salón de baile que de momento está paralizado porque el juez no entendía esa justificación de, simplemente, reforzar la seguridad de la Casa Blanca. Ahora, según ha afirmado Trump, ese argumento del juez no vale y ha pedido que las obras se puedan retomar cuanto antes. En Estados Unidos la prioridad nacional es un salón de baile.

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