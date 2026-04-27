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Vendía cocaína

Persecución por los tejados de La Línea de la Concepción: la Policía detiene a un hombre por presunto homicidio tras su intento de huida

Los detalles Durante la investigación de un caso de tráfico de drogas, la Policía descubrió que el sospechoso estaba reclamado por homicidio.

Imagen aérea de la detención de la Policía en un tejado de La Línea de la Concepción
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La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de homicidio. El arresto se ha producido después de que el hombre intentase huir por el tejado, una fuga que ha sido grabada desde el aire por la Policía Nacional.

Según ha informado este lunes el cuerpo de seguridad en un comunicado, la intervención -desarrollada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II- se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

Las vigilancias practicadas permitieron ver una actividad constante de vehículos y personas, compatible con la modalidad de venta de estupefacientes al por menor. A raíz de las gestiones, se logró identificar al presunto responsable del punto de venta y se comprobó que se trataba de una persona reclamada por la autoridad judicial por un delito de homicidio.

Una vez autorizado el correspondiente mandamiento de entrada y detención, se estableció un dispositivo policial acorde a la peligrosidad del individuo. En el momento de la intervención, el sospechoso intentó huir a través de tejados y parcelas colindantes, y finalmente fue localizado y detenido por los agentes.

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