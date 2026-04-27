Persecución por los tejados de La Línea de la Concepción: la Policía detiene a un hombre por presunto homicidio tras su intento de huida

Los detalles Durante la investigación de un caso de tráfico de drogas, la Policía descubrió que el sospechoso estaba reclamado por homicidio.

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un hombre con una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por homicidio. El arresto ocurrió tras un intento de fuga por el tejado, grabado desde el aire por la policía. La intervención fue realizada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas, al detectar un punto de venta de cocaína en la localidad. Las vigilancias revelaron actividad constante de vehículos y personas. Identificado como el responsable, se comprobó que era buscado por homicidio. Tras autorizarse la entrada, el dispositivo policial detuvo al sospechoso tras su intento de huida.

La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de homicidio. El arresto se ha producido después de que el hombre intentase huir por el tejado, una fuga que ha sido grabada desde el aire por la Policía Nacional.

Según ha informado este lunes el cuerpo de seguridad en un comunicado, la intervención -desarrollada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II- se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

Las vigilancias practicadas permitieron ver una actividad constante de vehículos y personas, compatible con la modalidad de venta de estupefacientes al por menor. A raíz de las gestiones, se logró identificar al presunto responsable del punto de venta y se comprobó que se trataba de una persona reclamada por la autoridad judicial por un delito de homicidio.

Una vez autorizado el correspondiente mandamiento de entrada y detención, se estableció un dispositivo policial acorde a la peligrosidad del individuo. En el momento de la intervención, el sospechoso intentó huir a través de tejados y parcelas colindantes, y finalmente fue localizado y detenido por los agentes.

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