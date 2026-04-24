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Crimen en México

Una influencer y miss en México es asesinada por su suegra con 12 disparos: "Me hizo enojar, tú eres mío y ella te robó"

Tras una disputa, la suegra saca un arma y dispara 12 balas contra Carolina Flores, dándole seis veces en la cabeza. En la misma casa estaba el marido de la víctima e hijo de la homicida, pero también una bebé de solo ocho meses.

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Este viernes hemos conocido un caso de asesinato dentro de una familia que ha conmocionado a todo México. Y es que, una influencer y Miss Baja California en 2017 ha muerto después de que su suegra le disparase en 12 ocasiones. Hasta seis balas impactaron en su cabeza. Y todo, ante la presencia de su marido y del hijo de ambos.

El asesinato, a manos de la suegra de esta conocida modelo, de Carolina Flores se enmarca dentro de una pelea familiar. Todo ocurre rápidamente, dentro del domicilio de la víctima, y queda grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Tras esa disputa, la suegra saca un arma y dispara 12 balas contra Carolina Flores, dándole seis veces en la cabeza. En la misma casa estaba el marido de la víctima e hijo de la homicida, pero también una bebé de solo ocho meses.

En el vídeo que acompaña esta noticia se pueden ver tanto los momentos previos como el momento del crimen. Ambas mujeres están en el salón y la que lleva una bata es la miss e influencer. Se ve cómo pasa cerca de su suegra, pero se mete en una habitación. Es entonces cuando la presunta asesina la sigue hasta allí y, de repente, se escuchan los 12 disparos.

Acto seguido, se escucha al marido de la víctima preguntar: ¿Qué fue eso? "No me gustó, me hizo enojar", es la respuesta de la mujer. "Me hizo enojar, me hizo enfadar. ¿Vale?".

Thiago aparece en escena con su bebé de ocho meses, una niña que prácticamente lo presencia todo. Este hombre denuncia a su madre, pero esta huye, porque la denuncia no la presenta hasta que pasa un día. Por ello, esta suegra está en busca y captura.

Además, en Más Vale Tarde hemos podido escuchar a la madre de la víctima, de Carolina Flores. "No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Sí, la señora me está viendo; si me está escuchando, por favor, entréguese. Sé que va a ser muy difícil dar ese paso. Sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque toda Ensenada está pidiendo justicia por mi hija", ha dicho entre llanto.

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