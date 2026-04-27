Adiós al calor en el puente de mayo: vuelven las lluvias y los cielos nubosos

Desde este martes viviremos un bajón de las temperaturas y vuelven las tormentas. De cara al puente de mayo, el viernes tendremos tormentas en el norte y en la mitad este de la Península Ibérica y el sábado será un día nuboso.

Este año, el puente de mayo comienza con el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo, seguido por la festividad del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Aunque este lunes se presentan temperaturas altas en zonas como Salamanca, Huelva, Granada y Albacete, se espera un descenso debido a las tormentas a partir del martes. Para el viernes, habrá tormentas en el norte y el este de la Península Ibérica, mientras que el sábado será un día mayormente nuboso con chubascos ocasionales. El domingo podría traer más lluvias desde el norte, aunque la situación aún es incierta debido a la interacción de masas de aire frío y cálido.

Es lunes, pero la mayoría ya tenemos puestos los ojos y la mente en este puente de los primeros días de mayo. Porque este año, el día 1 cae en viernes y se celebra el Día del Trabajador. Además, para los madrileños, el 2 de mayo se dedica a festejar por su Comunidad. Por ello, es normal que ya nos preguntemos por el tiempo que nos va a acompañar en este puente de mayo.

La realidad, es que las temperaturas altísimas que nos acompañan este lunes en zonas de Salamanca, Huelva, Granada y Albacete . Porque desde el martes nos acompañará un bajón de las temperaturas debido a las tormentas que vuelven.

A día de hoy, podemos adelantar que para el viernes 1 de mayo tendremos tormentas en el norte y en la mitad este de la Península Ibérica. Ya para el sábado, bajarán un poco las precipitaciones y nos quedaremos con un día más bien nuboso. Es cierto que habrá algún chubasco puntual, pero no como el viernes.

Aunque todavía es pronto para decirlo, todo parece apuntar a que el domingo entrarán más lluvias por el norte. Pero todo queda un poco en la incertidumbre, sobre todo con la entrada de aire frío que entra y el aire cálido abajo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la y el mejor contenido aquí.