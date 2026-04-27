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Adiós al calor en el puente de mayo: vuelven las lluvias y los cielos nubosos

Desde este martes viviremos un bajón de las temperaturas y vuelven las tormentas. De cara al puente de mayo, el viernes tendremos tormentas en el norte y en la mitad este de la Península Ibérica y el sábado será un día nuboso.

PUENTE DE MAYO

Es lunes, pero la mayoría ya tenemos puestos los ojos y la mente en este puente de los primeros días de mayo. Porque este año, el día 1 cae en viernes y se celebra el Día del Trabajador. Además, para los madrileños, el 2 de mayo se dedica a festejar por su Comunidad. Por ello, es normal que ya nos preguntemos por el tiempo que nos va a acompañar en este puente de mayo.

La realidad, es que las temperaturas altísimas que nos acompañan este lunes en zonas de Salamanca, Huelva, Granada y Albacete . Porque desde el martes nos acompañará un bajón de las temperaturas debido a las tormentas que vuelven.

A día de hoy, podemos adelantar que para el viernes 1 de mayo tendremos tormentas en el norte y en la mitad este de la Península Ibérica. Ya para el sábado, bajarán un poco las precipitaciones y nos quedaremos con un día más bien nuboso. Es cierto que habrá algún chubasco puntual, pero no como el viernes.

Aunque todavía es pronto para decirlo, todo parece apuntar a que el domingo entrarán más lluvias por el norte. Pero todo queda un poco en la incertidumbre, sobre todo con la entrada de aire frío que entra y el aire cálido abajo.

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