La ingesta de proteínas es esencial para que nuestro organismo funcione correctamente, pero estos nutrientes no solo se encuentran en la carne. "Parece que si en todas nuestras comidas no hay carne, la comida no es completa, y no es cierto", explica Neus Palacios, nutricionista de Corporis Sanum en su artículo ¿Sólo obtenemos proteínas de la carne?.

Cuando abusamos de la carne, dejamos de lado otros alimentos que deberíamos consumir en una proporción más grande como, por ejemplo, las frutas o las verduras. Además, un exceso de proteínas puede acarrearnos problemas de salud.

¿Qué alimentos aportan proteínas?

El pescado, los huevos, la carne y los lácteos nos aportan proteínas de origen animal, pero también existen proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿cómo podemos evitar el consumo excesivo de carne?, ¿qué otros alimentos nos aportan proteínas?, ¿cuál es la cantidad recomendada?.

