Martín Bianchi, tajante sobre el "mal timing" del rey Juan Carlos con sus memorias: "Demuestra lo disociado que está"

El periodista Martín Bianchi reflexiona en este vídeo sobre la promoción de las memorias del rey Juan Carlos el mismo día del funeral de Estado por las víctimas de la DANA: "Es incapaz de darse cuenta de la realidad de España", afirma.

Martín Bianchi, periodista de 'El País', analiza en Más Vale Tarde las últimas informaciones sobre la publicación de las memorias del rey Juan Carlos.

Bianchi asegura en el vídeo sobre estas líneas que lo que más le ha llamado la atención es "el mal timing" de su promoción, justo cuando los reyes Felipe VI y Letizia se encontraban en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

En este sentido, señala que el rey emérito "había pactado que se publicaran las entrevistas en Francia coincidiendo con un momento muy difícil para todos los españoles".

Esto, en su opinión, demostraría "el grado de disociado que está el rey", hasta el punto de que "ahora mismo es incapaz de darse cuenta de la realidad de España".

En sus memorias, Juan Carlos I lamenta que su hijo se haya alejado de él o que la reina Sofía no le haya visitado en Abu Dabi. Ante esto, Bianchi considera que el monarca "no está viendo la realidad de lo que está en juego, que es la institución que él mismo reinstauró en España".

