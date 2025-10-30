La reflexión de Ignacio Escolar sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: "El PP tiene poco que celebrar"

Ignacio Escolar analiza en Más Vale Tarde la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', donde "era difícil encontrar una respuesta concreta a una pregunta concreta".

Más Vale Tarde conecta con Ignacio Escolar para analizar lo que ha dado de sí la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'.

El director de 'elDiario.es' considera en el vídeo sobre estas líneas que, "desde el punto de vista informativo, esta gran investigación del Partido Popular no ha encontrado nada".

"¿Qué es lo más relevante, que Sánchez ha dicho que a lo mejor su suegro donó dinero al PSOE?", comenta Escolar, que recuerda que la comisión del Senado "está constituida para investigar el caso Koldo y ha aparecido el hermano de Sánchez y Begoña Gómez, que no tienen ninguna relación".

Escolar reflexiona sobre el "tono duro" de la comparecencia, donde "era difícil encontrar una respuesta concreta a una pregunta concreta" y que, en su opinión, "ha sido un espectáculo bastante lamentable en su totalidad".

Ante todo esto, afirma que el PP "tiene poco que celebrar de esta bala de plata que tenía Alberto Núñez Feijóo en la recámara".

