Afra Blanco alaba el mensaje contra Israel de Javier Bardem: "Siento orgullo por esta actuación"

El actor ha publicado un vídeo en su perfil de la red social 'Instagram' con un contundente mensaje: que las Fuerzas Armadas de Israel "son unos nazis".

Javier Bardem se ha vuelto a pronunciar sobre el genocidio en Gaza. El actor ha llamado a las fuerzas armadas de Israel "nazis". Bardem ha subido un vídeo a redes sociales de un francotirador israelí que, presuntamente, ha disparado contra un grupo de civiles. Bardem ha denunciado que las imágenes "encarnan la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor".

"No estoy muy de acuerdo con que los actores se dediquen a hablar de política, sinceramente", manifiesta Mayte Alcaraz. La periodista considera que Bardem "tiene unas incoherencias en su propia vida particular defendiendo la lucha contra la huella de carbono y utilizando jets privados".

Alcaraz se muestra a favor de que la ONU haya declarado que hay una hambruna oficial en Palestina. "Me gustaría que la corte internacional persiguiera a Netanyahu o que EEUU hiciera algo para que se dejara de hostigar y de matar a los habitantes de Gaza", añade.

Afra Blanco, en cambio, cree que "todo aquel que puede hacer algo para poder parar a Netanyahu debe de hacerlo". "Creo que Bardem ha hecho más que bien", afirma, "estamos ante líderes sociales que están asumiendo su responsabilidad para intentar promover ese fin del genocidio". "Siento orgullo por esta actuación y por esas declaraciones", indica.