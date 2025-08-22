Mayte Alcaraz, a favor de las tasas turísticas: "Hay que encauzarlo hacia la mejora de la ciudad, no a otras partidas"

La periodista afirma que si el dinero obtenido a través de esas tasas "entra dentro de unas partidas donde se quedan diluidos y no revierte en la ciudad, me cuesta aceptarlo".

Vigo ha abierto una consulta pública para que sus vecinos opinen sobre si les parece bien implementar una tasa turística en la ciudad. Abel Caballero defendía esta tasa afirmando que la ciudad es "una potencia turística" y que, por ello, "es el momento en el que los hoteles y el ámbito hostelero contribuya a la ciudad".

Ese impuesto ya está vigente en ciudades como Barcelona desde 2012 y, poco a poco, otras ciudades han seguido su estela. En Venecia, Italia, por su parte ya están planteando implementar una tasa, que podría alcanzar los 100 euros, para aquellos turistas que vengan de un crucero.

Afra Blanco se muestra a favor de este tipo de tasas. "Es verdad que el turismo, y todos somos turistas en cierto modo, genera un impacto en las ciudades", indica la colaboradora. Blanco también es partidaria de en más ciudades se haga una consulta como la de Vigo. "A favor también de saber a dónde va a parar y para qué es esa tasa", añade.

Mayte Alcaraz apoya el comentario de Afra ya que, como expone, el sector turístico pide saber qué se hace con esa tasa. "Si ese dinero entra dentro de unas partidas donde se quedan diluidos y no revierte en la ciudad, me cuesta aceptarlo", reflexiona. "Hay que canalizarlo y encauzarlo hacia la mejora de la ciudad", concluye, "no a otras partidas".